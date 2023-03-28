自由廣場》管理基金經理人 猶如大禹治水

◎ 陳兆昕

最近又有幾家投信的經理人出現舞弊，搞得經理人都被當成賊一般。身為同業的我，除感到痛心外，也注意到相關事件層出不窮，可見當前的監管有改進空間，與其針對個案，或許制度面的改革能更有效解決這類問題。

目前各家投信對經理人的管理其實已經非常嚴格，包括不允許經理人自己、配偶或未成年子女投資台股，每天台股開盤時間手機都要交出集中保管等以及其他措施。但為何效果依然不佳？原因就是規定完全違反人性。像是規定工作就是投資股票的經理人不准投資股票，如同規定餐廳大廚回家不准煮飯給家人吃，要吃就要到大廚工作的飯店吃一樣不合理。因為基金投資有許多限制，且受主管牽制，經理人自己想投資的跟基金真正投資的並不相同，是很常發生的事。而交手機的結果就是，許多人都偷偷用第二支手機，因為現在到哪裡都需要手機，每天都到下午一點半後才能拿手機，便造成鉅大不便，細數過去幾個弊案和交手機根本一點關係都沒有，完全流於形式。

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那要怎麼做呢？如果有合理合法的管道的話，相信絕大多數經理人不會想冒著被關的風險偷偷交易股票。所以筆者建議，應以開放取代防堵，就是讓經理人可以自由交易，但是每季或每月要比對交易紀錄與所管理的基金是否有不當的關係，如利用基金「拱」自己投資的股票等。而只要授權，公司都可以在證交所查到經理人的交易紀錄，所以執行上沒問題，或許還有些細節需要討論，但是這才是與國際接軌，因為國外的基金經理人也可以為自己投資。

我們希望投信業能健全的發展，合情合理的制度而非違反人性的規定，防止陳義過高，才能真正產生預期的效用。

（作者從事金融業）

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