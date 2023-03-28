自由廣場》擁有超常技能的異世界AI

◎ 張約翰

去年下半年開始，Midjourney與ChatGPT這類生成型人工智能（Generative AI）問世。人類透過媒體建構對世界的認知，而生成型AI產生的內容隨著用戶迅速增加，在社群平台上以難以想像的速度擴散，使得我們對這個世界認知也快速變化，彷彿穿越到充滿詠唱師與魔法的異世界。

其實，早在十年前，就已經有新聞媒體藉由人工智能生產內容。在李開復的著作《給青年的12封信》中就提到，美聯社從二○一四年起，就使用Automated Insight的Wordsmith服務，陸續生產上司公司報告、大聯盟賽事報導。這類例行的財經、體育、甚至包括氣象報導，因為格式固定，只要輸入數據，就能快速產生報導，而AI生產這類內容僅停留在描述事實層面的新聞。

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但現在的生成型AI擁有的超常技能，已遠不是Wordsmith可比。由於生成型AI具有深度學習功能，能力成長極為快速，以Midjourney為例，使用者可以在半年的時間內明顯感到所需指令更簡單豐富、圖像更細膩。因此這些習得超常技能的生成型AI，將內容生產的門檻又再度降低，好比以前需要由魔法師詠唱長篇複雜咒語才能施展的魔法，現在人人都可以簡單詠唱就能施展。

這固然能讓我們輕鬆呈現出過去難以具體表達的豐富想像，使世界的樣貌呈現更多可能性，但也如同魔法一般，難以避免惡意使用。過去僅能由內容農場的佃農們絞盡腦汁創作的各種幻想文，今天可以輕鬆叫ChatGPT生出來，還能叫Midjourney配圖，隨著深度學習與演算速度的進步，可預見的將來，生出影片也不會太遠。那麼我們將面臨的問題是：要如何分辨真實世界與魔法世界？

這是新聞業面臨的挑戰。就如同再怎麼相信生成型AI的能力，相信你也不敢向它描述症狀叫它開處方，然後照方拿藥吃下去。要在生成型AI的時代存活，就必須具備AI無法具備的能力：值得信賴的可信度與價值觀。愈是內容生產門檻低的時代，新聞專業與價值判斷的能力愈可貴，因為這是不具備職業倫理與價值觀的AI可以取代的。

如同所有異世界文本的套路，踏入異世界永遠危機四伏，不願適應並尋找可以為你帶路、值得信賴的夥伴，只會早早領便當。

（作者是世新大學傳播博士）

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