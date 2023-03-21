自由廣場》從台灣安全評估看美軍彈藥儲台

◎ 姚中原

美軍是否會在台灣儲存彈藥，近來引起爭議與朝野立委關注。國防部長邱國正七日公開表示，此案正與美方洽談中，只有在危急狀況下才會有這作法，但仍有少數在野黨立委反對美軍彈藥放在台灣，認為將使台灣成為「東亞火藥庫」，勢必造成台海緊張，陷人民安全於巨大危險中，甚至把台灣推向戰爭第一線。

上述看法或反對理由，十分牽強且不正確，容易誤導社會大眾。因為從「安全評估」專業角度分析，拜登政府擬將美軍彈藥存放台灣。依筆者研判，此舉除有「台海作戰軍事補給」戰術功能外，也含有「嚇阻中共侵略行動」與「確保印太區域安全」的重要戰略意義。

請繼續往下閱讀...

「安全評估」為軍事用語，係免於受任何侵害的安全狀態，為支持戰略所需之全面性安全作為，使國防安全不受威脅，保障國家生存發展，並將風險降至最低。安全評估著重對敵國軍事參數的蒐集，根據最新參數情資，更新敵國對我方的威脅程度。簡言之，安全評估目的在掌握敵國戰略重心，考量國際時空環境變化，持續不斷評估敵情，擬定最有效的反制作為，以確保國家安全。

美國與日、韓、菲律賓皆為軍事同盟國家，將武器和彈藥儲存在上述駐軍國家，是經過審慎的「安全評估」而來。目前台美並無軍事同盟關係，美軍在台灣也沒有駐軍，美國國會通過二○二三年國防授權法，授權美軍將彈藥預存在台灣，此事意義重大。顯示台美軍事關係發展將邁向新的里程碑外，也透露出當前台海情勢緊張，中共一旦進犯並包圍台灣，美方評估軍需品運補可能會有困難，先行存放彈藥在台灣，便是必要的預防措施。

美國在亞洲各國儲存彈藥有總體戰略考量，且彼此彈藥可互相支援，並不限定一個地區使用。例如美軍放在日、韓、菲的彈藥，未來都可支應「台海戰爭」使用。同樣道理，將來在台灣的預存彈藥，美軍也可用來支援「朝鮮半島戰爭」；此因美國若與北韓開戰，不只美國軍事盟邦如南韓、日本可能參與聯合作戰，以消除共同敵人；而台美因軍事合作關係密切，未來台灣亦可能應美國要求，作為美軍的彈藥補給基地，亦為東北亞的安全維護盡一分力量。

俄烏戰爭發生後，世界可能爆發軍事衝突的兩個地方，一為台海區域，二為朝鮮半島。尤其中共是否犯台更是美國與民主盟邦關切的議題，此因台灣戰略地位重要並攸關全球安全利益。基於上述，美國對台灣進行安全評估後，認為當前最急迫的軍事要務，是將美軍彈藥預存台灣，以備不時之需；而此項務實作為，相信能嚇阻中共野心並能有效因應未來台海突發事件。

（作者是前國防部戰略規劃司簡任副處長、大學兼任教授）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法