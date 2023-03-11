自由廣場》西南防禦牆與戰備彈藥存量

◎ 張延廷

近年日本軍事現代化和裝備投資計畫已達新一波高峰，置重點於琉球群島與西南離島部署快速反應部隊，並發展更先進的防空和反艦飛彈網，形成「西南防禦牆」，對台灣帶來何等影響，值得剖析。

由於現代戰爭型態迅速發展，以機動為基礎的快速部署，已整合空中、海上、陸地、太空部隊的綜合戰力，例如中共快速增長的常規和混合戰力及部隊結構的重組，已使亞洲大陸周邊國家對現代戰爭的特性與變化有所警覺，也使中、美兩大強國在此一地區對於航行自由立場的歧異，中、日對釣魚台的領土爭端，都引發了地緣政治的對立。

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中共「反介入／區域拒止」軍事能力已取得相當進展，但美國及亞太盟國的水面艦隊，對中共在亞洲海域的擴張亦有一定程度的抑制作用。日本及澳洲總計有二十座主要地面戰鬥單位配備神盾飛彈防禦系統，將削弱中共對盟軍目標的威脅，使中共無法發揮中程戰略飛彈的威脅。另外，日、澳的神盾艦也可以護送聯軍發動兩棲作戰，並為盟國部隊提供飛彈防禦功能。

目前日本積極建構「西南防禦牆」，已被許多美國和日本的戰略專家認為其功能與中共的「反介入／區域拒止」相似，主要透過整合的反艦和防空系統，結合新型靜音攻擊潛艦、長程海上巡邏機、預警飛機、戰鬥機、兩棲快反旅等，來反制中共突破離島防禦的企圖。因此積極在西南方向延伸到鄰近台灣本島的偏遠島嶼如「與那國島」建立軍事基地，常態部署各種制空、制海飛彈。

近來日本在宮古島闢建新基地，其中可容納八百名兵員，還包括反艦和地對空飛彈、長程雷達及情蒐系統，同時亦在庵美大島建立類似基地。另在與那國島最西端興建長程雷達，於石垣島建立駐軍設施，在不斷增加的先進武器系統載台套件，使各個軍事據點都在「西南牆」形成了實質防禦力。再者，日本的F-15J、F-2戰機，及越來越多的F-35、KC-46加油機、E-2D「先進鷹眼」機、E-767空中預警機等，都提供「西南防禦牆」的強大空中戰力，遏抑中共機、艦在一、二島鏈的戰術和戰略巡弋能力。

目前美國計畫增加台灣的戰備彈藥存量，此舉是否藉此讓中華民國融入美、日、澳同盟的「西南防禦牆」之內，並進一步聯合印太各國強化抗中意識，在目前美、中戰略較勁不斷升高的態勢下，雙方對壘的白熱化將勢不可免，台灣面臨戰略抉擇的拐點，有必要慎重其事深入考量。

（作者為前空軍中將副司令、清華大學榮譽講座教授）

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