自由廣場》1.2的「和統夢」

◎ 王濬

前監察院長王建煊宣布參選總統，稱原因「兩岸關係壞到要打仗」，若當選「2025年就讓兩岸和平統一」。另一個已表態爭取國民黨提名的張亞中立刻支持，網路民調稱近4成民眾認為泛藍支持者恐「倒戈」，就看未來還會有哪些藍營人士呼應。

王建煊的「和統」是藍營「反美親中」論述必然結果

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王前院長的兩岸論述看在「非同溫層」的眼裡，簡直是平行宇宙，但如果有在關注國民黨與統派人士這些年的外交與兩岸論述，並不難理解為什麼會出現這樣的荒謬結果。

在藍營的認知邏輯中，「臺海緊張」是因為民進黨政府和美、日、歐乃至大半個民主世界陣營的國家所造成；而中共反而是那個「熱愛和平」並慈祥和藹的「好爸爸」。「強化國防與外交」是臺灣「挑釁中國」的惡劣罪名，「戰爭陰影」則是不採取國民黨「反美親中」政策下的必然結果。在這樣的邏輯下，無怪乎王這樣「院長級」的藍營超級大老，會像毛利小五郎一樣說出「臺灣解方只有兩岸統一」的荒唐推理，並且還沾沾自喜。

只有1.2%的「急統」民意如何支撐「2025完成統一」？

根據陸委會在去年10月公布民調顯示，希望未來「統一」者僅佔8.7%，且若照王建煊想要的時間點，支持「儘快統一」者更僅有1.7%──而政大選研中心的最新結果，希望「統一」者也僅有7.2%，「急統」者更僅1.2%──拜託，1.2%耶！這些總自詡「高級知識分子」的藍營權貴，到底離真實的民意有多遙遠？還是他們想討好的，早就不是在這片土地上生活的兩千三百萬臺灣人呢？

更精采的還在後面：王建煊不僅預設了「和統」終極目標，連程序都想好：2024年成立「特別小組」納入各黨派意見；與中共進行談判；2025年就產生版本「開始簽約」，隨即「完成統一」。

「和統談判」時間表就是在呼應習近平的「民主協商」

仔細看看，王的「和統談判」，不就是中共一直在宣傳的「民主協商」嗎？中南海高層預設的場景還是號召臺灣各界「代表人士」赴中與其呼應；王（擬）總統參選人更貼心了，直接在臺灣替你開好開滿、自發式協商完畢，然後送去中國「政治談判」，還知道中方最在意「一中原則」，乾脆全部打包送你，只差沒在賤賣臺灣主權與未來的「大禮」上加張卡片，寫上「習近平生日快樂！」了。

如果，朱立倫、侯友宜和其他國民黨中稍有分量的領導者們，無法勇於得罪中共當局與深藍群體，公開駁斥並戳破王建煊、張亞中、洪秀柱之流那僅有1.2%支持的妄想；那不妨就繼續「沉睡」下去吧，看看臺灣人會如何選擇，也看普世價值與時代潮流會如何地淘汰你們這一群人。

（作者為前陸委會機要秘書）

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