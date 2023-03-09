新聞線上》兩場立委補選的啟示

民進黨徵召蔡培慧投入南投立委補選勝出。（資料照）

記者陳杉榮

九合一選後有兩場立委補選，藍綠一勝一負，南投立委補選由民進黨蔡培慧當選，這是典型「人選勝過政黨」的一場選舉，雖然無關下屆總統大選，但確實讓剛大敗的民進黨振奮了士氣，有止跌和止痛的藥效。若回顧比較一月八日台北第三選區的立委補選，蔡培慧的拚勁，翻轉選局，吳怡農的自持，無力回天，印證了「愛拚才會贏」確實有道理。

民進黨徵召蔡培慧投入南投立委補選，這局「未必贏而贏」。整個選舉過程，民進黨將士用命，政黨的要件具備，最重要的是蔡培慧長期對南投的經營和用心，這麼多年來蔡培慧在南投，形塑了一種服務的風格和正直的品格，因為她有這樣的條件，當朱立倫徵召老縣長林明溱參戰，即使國民黨盤根錯節，網絡綿密，因為老面孔、舊豪族，還有林縣長的行事風格，形成強烈的對比，蔡培慧最後驚險贏了一九二五票。

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一月八日的台北立委補選，吳怡農是「未必輸而輸」。吳怡農是這屆立委選舉蔣萬安的對手，吳拿了九萬九千餘票，蔣拿了十一萬兩千餘票，只差了一萬多票。這次補選，國民黨徵召剛連任市議員，選前說不選立委，半途卻違背承諾「落跑」參選的王鴻薇，這份送上門的禮物，卻被吳怡農拒於門外。吳怡農有很明顯的偶像包袱，讓人以為他在競選紳士協會會長，他一再強調要正面選舉，卻昧於現實。

王鴻薇知道她的弱點和罩門，警覺不能坐著挨打，所以採取「攻擊戰術」，砲打民進黨，甚至主動邀吳怡農辯論。有趣的是，吳怡農不曉得是在打什麼盤算，竟然有聲勢較弱的參選人迴避聲勢較強者的辯論叫陣！真是選舉奇聞。而在補選期間，大安選區立委林奕華「落跑」出任副市長，還延遲上任「沒收立委補選」，敵人免費資助子彈，吳怡農陣營卻把彈藥棄置一旁，繼續談他的兵役制度改革和松山機場遷建。即使民進黨剛慘敗元氣大傷，這局都不一定會敗，最後吳以五七八○票之差敗給王，或許真的是天意。

蔡培慧的勝選模式，不可能複製在每個民進黨候選人身上，民進黨支持者必須持續給民進黨壓力。不容諱言，以去年縣市長候選人做評比，在個人條件方面，民進黨部分候選人並不優於國民黨。民進黨想要繼續打著「清廉勤政愛鄉土」、「綠色執政品質保證」的招牌，理念很重要，人選很重要，經營很重要，拚勁也很重要，蔡培慧沒有現在民進黨人普遍的投機性格，這也是她獲得支持的重要原因。

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