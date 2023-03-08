自由廣場》看到離島官兵的辛苦 請加油！

◎ 張玲玲

「台澎金馬」這個名字，除了台灣本島，在軍中，澎湖我們稱為「離島」，金門與馬袓稱「外島」。過去當兵的年輕人最怕抽到「金馬獎」。而馬祖莒光又分為「東、西莒」島，這還都算是大島，還有許多人沒聽過的小島。筆者過去在負責巡迴本、外離島宣教的國防部女青年隊服務時，去過馬祖地區四次，每次約三個月，當然也巡迴馬祖北、南竿，東、西莒，東、西引，以及其他亮島、高登諸小島。

因為地理位置與環境因素，外離島的生活條件，長久以來都不如本島。廿多年前，首次搭著揚字號運輸艦到馬祖，印象深刻，水源有限、水質不佳。我們全隊女生在大澡堂一起盥洗，沒熱水、偶有小蟲摻雜水中都屬正常；當時我的想法是，能有水洗澡應該就是件幸福的事。伙食就更不用說，部隊官兵菜源有所限制，部隊吃什麼，我們就跟著吃；不過部隊通常因為有宣教教官來，所以也常會加個小菜，這些小菜在本島可能再普通不過，但在物質缺乏、交通不便的外島，可不是件容易的事。

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大約六年前，在陸軍司令部服務時，筆者再到馬祖出差，看到馬祖基層部隊設施與伙食也隨著科技、交通進步與長官的用心，有了長足的改善（當時現任國防部邱部長擔任司令，他總是下令以外島優先補給為原則，我相信歷年長官一定也是如此，當然還是不能跟本島比）。

此次，西莒島上有士兵在沙灘上寫字抒發「無法食肉」情緒，筆者詢問了也在馬祖服役的朋友，原來是租賃貨船無法送貨，不僅部隊、全島都沒有貨源可供採購，所以有兩天時間才以豬肉罐頭取代。

由此，可以看到在外島前線官兵的辛苦，但也可以理解幹部可能因此造成民眾因誤解，對國軍責難所帶來的壓力。筆者建議，抱怨的官兵此時也能與民眾一同體會物資短缺的現象，同時也可先行反映給上級，相信軍中幹部也會盡快適切處理。如此可以避開民眾誤解，更不會影響團隊士氣，尤其不要讓有心人士大作「國軍戰力損失」的誇張文章。

（作者是陸軍備役上校）

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