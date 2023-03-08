自由廣場》看馬防部國軍刻沙求肉事件

◎ 方屏生

馬防部國軍在西莒島沙灘刻沙求肉一事，讓曾臨其境的筆者哭笑不得，因為有網友譏諷，兩岸開戰後這些草莓兵能否打仗？另有一派則表示，長官能否帶兵打仗？

近四十年前，個人奉調海軍烏坵守備區一年，一座距離中國大陸一箭之遙的極小之島，所有民生物資全數仰賴每個月一個航次的中字號軍艦與小型商船運補。曾經碰上氣候惡劣，海象不佳，導致船艦無法靠岸卸貨的慘況。彼時全島官兵只能吃麵疙瘩或炒飯配罐頭食品，過著「無竹令人俗」的日子。可當年陸戰隊義務役弟兄役期三年，網路與手機尚未問世，等待心靈寄託的家書或情書，必須要整整卅天。那一回風雨無人來，忘卻了是多少個陰晴日月。每每思及那一段月落烏啼，總覺得全島一命的陸戰隊員，好了不起。

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現在科技日新月異，沒想到國軍連「吃飯皇帝大」的事情也出包，特別是負責輔導、監察、保防的政戰系統也在連續幾波的寒流之中「含水過冬」，逼得基層兵員不得不在沙灘上寫大字求救。

國防部長邱國正為此公開道歉，保證類似情形不再發生，並緊急空運冷凍肉品，亡羊補牢。這又令筆者想起，過去不乏學者專家和國軍現役與退役官員，評論國事時經常搬出「治大國如烹小鮮」的道理，結果真搞出「治小島烹無鮮」的窘境。

應許為國軍後盾的三軍統帥，該出手便要出手了吧！

（作者是陸戰隊退役少校）

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