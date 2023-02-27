自由廣場》雙語教學關鍵字：ESP

◎ 陶以哲

雙語政策沸沸揚揚，學校端雙語課程目標除本科內容習得外，也包括學生能習得目標語。目前國內教育現場多數共識為「專業為主、英語為輔」。當前教育部採英語中高級（CEF B2）標準，作為要求老師進行雙語教學時語言技術門檻，具B2層級以上教師，被認為相當大學非英語主修系所畢業者，能在自身專業範圍內積極參加討論。

值得注意的是，CEF B2也僅止於語言能力，真正的雙語教學現場，還是由執行老師透過經驗進行教學實踐，而這部分專業包括學科到語言端跨領域知能，或可用ESP（English for Specific Purposes，特定用途英語）來概括與定義。不過，目前中學到高教端雙語／全英文學科課程，具備ESP教學能力者應該是屈指可數。光以雙語教甄現場來說，筆者過去兩年擔任雙北雙語考官便發現，教甄評量項目與尺規上，缺乏專業本科英文教學能力考核項目，主因這部分跨域人才嚴重缺乏所致，當考生試教時，此環節成為英文考官不敢評、專業本科人員不能評之兩不管地帶。

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筆者認為，學生教育不能等。雙語已是現在進行式，當以上陳述部分政策尚不明朗，可能需要產官學研加速集思廣益，包括成立ESP專業英文工作小組、擇定不同水平／型態學校個案、進行實作探究與成效評估；由點發起，進於線，終而面之賦能於全體雙語教學現場老師身上。ESP相信會是本國雙語教育現場逐漸浮起的關鍵字，也是二○三○雙語政策中，長程政策成功與否之魔鬼細節。

（作者為台北商業大學EMI兼任助理教授，政大附中部份領域雙語教學計畫案執行教師）

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