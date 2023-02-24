自由廣場》環境教育應讓產官學 共同參與

◎ 劉永健

二○一五年，聯合國公布二○三○永續發展目標，在十七項主要目標中，多項提及教育，海洋、陸域資源、清潔飲用水等與環境教育有關的議題，而我國在一○八課綱中也有多項議題與環境教育有關，足見有關環境與自然生態教育為當今世界上教育的趨勢；而我國自二千年左右，許多縣市也陸續成立如自然生態教育、永續環境教育和環境教育中心等，負責推動各縣市的環境教育，但若仔細檢視，會發現下列現象可加以改進。

首先是主責單位過多，難以有效落實教育功能，有些由環保局負責，有些實際上是交由某中小學管理，有些則是由教育局處管理，更有由林務局管理，在此狀況下，難以將課程深化，也難吸引學生及家長定期參與各種活動；其次是經費招募不易，由於此類機構為二○○○年後陸續設立，通常無法編列分預算，致使環境維護、硬體修繕與更新均產生極大的問題；最後是專業人力不足，多採取臨時任務編組的方式辦理活動，以教育界為例，各縣市雖依規成立環境教育輔導團，但其主要任務多為評鑑各校環境教育執行狀況，缺乏定時、定點的環境教育研討與諮詢。

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基於以上問題，各縣市政府至少應做到以下幾點：第一是管理單位統一，以方便交流，例如交由教育局處管理與維護，並挑選鄰近學校作為主責學校，且由該校校長兼任中心主任，如此能夠具備基本的環境維護及教具提供的功能，例如利用水池繁殖水生植物，作為國小中年級水中植物觀察用；其次是與產業界結合，由校長尋找有意願支持的企業或大學提供經費或人力援助，作為硬體修繕與維護，同時業界或大學淘汰下來的儀器，也可以做為各縣市中小學自然領域教學使用。

最後，是配合政府現行計畫，如風華再現等政策，招募該縣市退休自然老師或自然領域輔導員，專責教材研發與資訊提供，並可定點進行示範教學，方便現職教師增能。而各縣市可以依地區的不同，與該地區社教機構結合，如中部地區可以結合科學博物館、特有生態保育中心等單位借展，以便利各縣市親子參觀。

各縣市地理環境各有不同，如能重視自然生態教育中心，當可發揮加乘效果，利用目前的多媒體行銷，除了做為遊憩據點外，更可發揮環境教育的功能，如此也可以呼應東南亞國協的二○二五社會文化社區藍皮書所提到的「環境穩定性」。

（作者從事教職）

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