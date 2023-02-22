自由廣場》俄烏戰爭滿週年 戰爭型態大轉變

◎ 姚中原

「戰爭型態」係指某一時期戰爭中，所運用之作戰方式、作戰工具與配合地理環境所綜合表現的一種外在形式。戰爭型態也是制定軍事戰略重要的考慮因素，據以設計如何打贏戰爭的戰略構想，並進而制訂未來建軍構想及軍隊編制等備戰工作。

一場戰爭中，武器裝備性能的提升、作戰兵力人數的擴增，或是抗敵意志的堅強等因素皆會導致戰爭型態的改變。俄烏戰爭自去年二月廿四日爆發至今，將屆滿週年，目前勝負難定，但許多跡象顯示，戰爭型態已有重大改變。

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首先，由於烏國軍民團結與奮戰決心，已演變為「長期戰爭」。戰事初期，俄羅斯「特別軍事行動」目標是希望縮短戰爭期程，快速攻下烏克蘭，亦即以「閃電戰」取得勝利。但如今檢視，上述戰略顯然失敗。據美聯社報導，俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」創辦人普里格津公開預測，烏克蘭戰爭恐要打很多年，俄國要完全控制烏克蘭東部「頓巴斯」地區，可能需十八個月到兩年，若決定拿下聶伯河以東更多領土，可能需要三年。

其次，美國軍援烏克蘭武器的日益精良，已使戰場幅員日益擴大，並能打擊俄軍縱深目標。戰爭第一階段，美國因顧慮「俄中關係」、避免引發世界大戰，只提供防禦性武器，烏軍作戰範圍有限。隨著戰事激烈，俄軍展開「第二階段特別行動」後，美國開始提供攻擊性重型武器，包括無人攻擊機、M113多用途裝甲車、一五五公釐榴彈砲等。如今戰爭滿週年，據英國廣播公司（BBC）三日報導，美國近期準備擴大軍援烏克蘭，總金額超過廿億美元，並將首度提供能由M142海馬斯高機動多管火箭炮系統發射、射程高達一五○公里的「陸射小直徑炸彈」（GLSDB）；五角大廈發言人賴德准將指出，此批火箭彈賦予烏軍長程火力優勢，可攻擊俄軍戰線後方並持續反攻。

第三，俄羅斯重新徵召大軍有意進行大規模攻勢，但此舉也將使其戰場隱蔽愈形困難。媒體報導，俄羅斯今年的國防開支增長五十％，達到了四點九八兆盧布，武裝部隊人數亦增加了卅％。尤其一月普廷政府再徵召卅萬至五十萬軍人，並動員一千八百輛坦克投入戰場。以上訊息顯示，俄軍已加大戰鬥模式，亦即將發動更大進攻，以便奪取烏克蘭更多土地。但俄國大型部隊的戰場調動，也易被美國的衛星偵蒐到，未來被烏軍突擊的機率大增。

總之，當前俄烏戰爭尚看不見盡頭，在雙方陣營皆急於求勝壓力下，更多兵力，各種更為精良、射程遠、準確度和殺傷力高的武器，陸續投入，使作戰領域呈現多維化，擴及陸、海、空、電磁、網路及太空等空間，造成戰爭型態改變。研判資訊科技、人工智慧、先進武器與軍隊士氣，未來將主導戰爭，也將成為戰爭勝負的關鍵因素。

（作者是前國防部戰略規劃司簡任副處長、大學兼任教授）

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