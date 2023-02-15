自由廣場》 （鏗鏘集）青鳥，尋找幸福的童話

◎ 李敏勇

在基隆港口廣場，朱銘的雕塑「十二位紳士」旁，上方盤旋著一群老鷹，俯衝而下，滑翔凌空，交織猛禽自由自在的形影。望向火車站後站方山坡上，大大的KEELUNG地標，那裡有一家太平青鳥書店，是利用小學廢校教室開設的。

沿著港口旁的道路，轉進上山的蜿蜒道路，彷彿尋找青鳥的歷程，步行而上有些艱辛，看著海面的船隻，午後的城市環抱港口，別有韻味。將近一個小時，總算來到書店。想起比利時詩人梅特林克膾炙人口的童話劇《青鳥》的歷程，算是平緩多了。

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許多人在教室桌椅喝咖啡，也有許多人在書架、書枱上翻閱書籍。從一樓到二樓、挑空的三樓一些人站在窗枱旁邊俯瞰港口和城市。有創意的書店應該還會吸引人，重要的更是有心人。我想起美國詩人桑德堡以芝加哥臨湖的風景寫成的一首詩〈霧〉：「霧來了／以貓的腳步／牠俯瞰著港口和城市／又走了」。基隆曾是雨港，並非霧都，不知道有沒有類似情景？

梅特林克是一九一一年諾貝爾文學獎得主，他的童話劇《青鳥》，風靡全球，在許多國家上演，幾乎成了歷經艱辛，追尋幸福的寓言。戰前台灣透過日語的閱讀群，大多經過洗禮。在書店經營困難的今天，書店以「青鳥」為名，是有意涵的。

青鳥採取「借殼共榮」的經營策略，省掉房屋成本。基隆的「太平青鳥」是利用廢校教室，得力於當年市長林右昌的協助。屏東的「南國青鳥」原址是孫立人將軍行館，應該是潘孟安縣長任內促成。高雄的「承風青鳥」設於一家重視文化感的飯店。最讓人津津樂道的是幾年前在台北和平東路尾，近臥龍街，一家預售屋書店化，只開設半年的「和平青鳥」。

我的一本世界女性詩選《在寂靜的邊緣歌唱》（圓神）出版時，青鳥書店索我的鋼筆手抄詩帖展示。我也在「和平青鳥」辦小說《私的悲傷敘事詩》（九歌）新書會；在屏東的「南國青鳥」為《墓誌銘風景》（玉山社）與讀者見面。追尋青鳥的夢想演繹在書籍的發現，隱含著文化建構。

其實從太平青鳥書店前方可以循步道走到火車站，是直落歷程。斜坡兩側是一些家屋，前方就是逐漸接近的港口和街景。近黃昏時，如果下起濛濛細雨，應該令人想起「港都夜雨」這首歌謠，不過還須薩克斯風的樂音取代車輛的喧嘩聲。

（作者是詩人）

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