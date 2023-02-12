自由廣場》蔣介石如何看待故宮文物？

◎ 王凱

中國的皇帝素來有蒐集文物以示統治政權的作法，特別是滿清以少數外族統治漢人，更是以擁有文物來鞏固其政權的正統性，乾隆帝可說是這個作法的集大成者，所以一般來說，皇帝對待文物的素養也相對提高。

而故宮文物來到台灣的最高決策者是蔣介石，一般對於蔣氏當時是否就意識到：要政治性地運用這批文物感到好奇，由於歷來有關蔣介石對故宮的發言甚少，所以真相不易推斷。

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像日本記者野島剛，就曾為了探究這個問題，前往史丹佛大學胡佛研究所找尋蔣介石日記縮微膠卷資料，可惜在字海中沒有捕獲有關故宮的隻字片語。前故宮博物院院長杜正勝曾說：「蔣氏兵馬倥傯，猶顧及文物，應有他的考慮，但現在公布的資料還不是最直接的，尚難論證。」

而筆者認為，國共內戰到最後的生死存亡關頭，蔣氏應已沒有多餘的心力再多思故宮文物的種種，包括遷台後文物如何在政治上運用的問題。故宮文物的遷移，主要是他的精英幕僚傾力擘劃，蔣氏只是最後的決斷者。在危亡之秋，他曾詳細記錄如何運用各種手段，將黃金運到台灣。畢竟財力才是戰鬥力的主要後援，也是當務之急，至於故宮文物的正統性運用，恐怕不是蔣氏當時要傾力燒腦的問題。

日本拓殖大學井尻千男研究指出，他從藝術及政治觀點深究故宮文物搬遷台灣的過程，沒有任何跡象可以顯示蔣介石曾思考過權力正統性的問題，並據以批評蔣氏在政治哲學上的匱乏是相當明確的。我想，「政治哲學匱乏」或許就是蔣氏兵馬倥傯，無暇顧全，以及本身缺少文物底蘊的最佳詮釋吧！

（作者為國中國文教師，高雄市民）

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