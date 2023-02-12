自由廣場》軍事專業主義

◎ 張玲玲

拜讀貴版昨天〈軍官與手機 軍事養成教育的一些思考〉一文，筆者曾以軍官身份服役卅年，也有些感觸與看法。

該文從「俄軍某部隊因士兵使用手機被烏軍擷取定位而遭殲滅」、穿插提及「國軍某對軍官情侶於營區用手機自拍性愛影片遭惡意傳播事件」、到「理解資訊作戰、認知戰第五代戰爭特性」與「目前中美軍用間諜高空氣球事件引發國際局勢的改變」等議題，強調軍官所須培養的軍事基本思想、戰略素養與國際觀，而文末提到「至於教導部屬慎用手機以防軍機外洩、檢點行為以避免軍譽受損，只是其中一二小例而已。」但「魔鬼藏在細節裡」，每個面向對國軍來說，都是非常重要且須審慎思考。

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理論與事實上，「軍官」是國軍部隊的骨幹，尤其是基層部隊「士官」是承軍官命令帶領同僚與士兵完成各項整備工作與演習任務，故「軍官」是領導者、也是指揮官。筆者退伍前於國防大學戰爭學院正規班曾教授「憲政與國防」課程，常以《文明衝突論》作者、美國政治學者杭廷頓（Huntington）於早期專研軍隊國家化、軍事專業主義（Military Professionalism）的《軍人與國家》一書為例，他於書中特別強調，只有「軍官」是「軍事專業者」，因為其必須具有「獨特的軍事知識和技術」、「負有社會責任感」、「被嚴格限制在團體的意識」（corporateness）。更關鍵的是，面臨戰爭時軍官更要盡責當好一名「暴力管理專家」；也因為要管理「軍事力量」，軍官的職責有：軍事力量的組織、裝備和訓練，以及籌劃軍事行動訂定計畫、戰鬥過程的指導。

「軍官」的專業化建築在軍事養成教育上，每位「未來的軍官」要有企圖心使自己成為「軍事專業者」；而帶領這些「未來的軍官」的軍官們，更應檢視自身是否已具有「軍事專業者」的條件與涵養，若有不足，則須運用軍官團時機補強，否則如何去教育及帶領後進呢？

再者，「軍官」更要刻意當士官兵的表率。若軍官本身發生洩密、共諜、貪污、不當男女關係等，就算是極少數案例，仍會讓士官兵質疑軍官的軍事專業，造成上下離心離德；尤其透過媒體炒作，除了斲傷國軍形象，也會讓國民對國軍戰力產生擔憂、削弱信心。

國軍的一些負面消息，中共都會轉貼報導，對其內部進行宣傳，給解放軍貶低國軍之機。故個人認為，雖然這些是品行或道德上的瑕疵，但對「國軍戰力」影響頗大，傷害程度也可比「缺乏軍事專業」，當同等重視之。

（作者為陸軍備役上校，新北市民）

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