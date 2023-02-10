自由廣場》隋棠真的是惡鄰嗎？

樓地板隔音的法令與現實

◎ 饒後樂

隋棠因噪音問題被樓下鄰居告上法院，交火數日引發社會關注，發展至今仍未見停歇。其實類似狀況非常普遍，甚至於大部分集合住宅居民皆身受其苦，只是多數人會被環境馴服、被迫習慣而已。

高層集合住宅是都市化發展下提高土地使用效率的時代產物，是全世界都無法逆轉的趨勢。但建築設計標準追不上現代人對生活品質的要求，這是問題真正的根源。

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內政部營建署二○二一年才開始在建築技術規則中增加了對樓地板隔音的要求，這意謂具備良好隔音功能的房子，還要再等上幾年才會蓋出來。在那之前，即使是像隋棠住的豪宅，居民依舊得忍受樓上小孩的跑跑跳跳，和移動家具所發出的聲響。這是一個集合住宅居民透過公寓大廈管理或其他法律行為都沒辦法解決的問題，因為樓上居民即使妨礙到樓下鄰居安寧，但卻仍在正常生活的範圍。哪家的小孩可以不跑不跳？哪家可以做到讓家具或器物從不發出聲響？問題根源並不在人，而是社會文明還沒有發展到能夠憑藉社會標準妥善隔離生活噪音的境界。

因此公寓大廈居民須建立正確認知，樓上居民不知體諒，搞得自己神經衰弱、痛苦不堪；但你也不應該把一切責任加諸對方，是集合住宅建築型態把大家變成上下左右緊密鄰接，是過去的建築設計標準讓你清早就被樓上或隔壁鄰居吵醒。當我們怨恨鄰居自私、缺乏體諒，進而尋求公審、人格毀滅、告官、訴訟時，應理解這些自己也缺乏體諒的作為很難達到目的，最後常落得兩敗俱傷。

期待隋棠與她鄰居，還有其他公寓大廈類似的衝突，能在雙方共同的包容和體諒下和平落幕，否則若陷入要讓對方傷得更重的意氣之爭，那真是我們這時代的專屬悲劇！

（作者為公寓大廈管理2.0運動共同發起人，公寓大廈爭議事件調處委員）

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