自由廣場》討假還假好嗎？

◎ 徐嘉欣

今年春節過後的第一個週末就要補班，讓很多人很鬱悶，也有民眾抱怨今年因為調整連續假期，以致於補班日太多，讓人吃不消。

的確，放連假令人很開心，也可以做很好的安排，但之後的補班，就讓人心情跌到谷底。一週要上班六天，真的讓人心情一點也美麗不起來。兩相權衡之下，到底要不要彈性放假，似乎變成近日的熱門話題。而這樣的聲音人事總處也聽到了，表示將持續蒐集多方意見，做為日後研修參考。這是一個契機，希望能有所改變。

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原本實施彈性放假是政府的美意，可以紓解工作壓力，讓國人有更多的休閒時間可以運用，也能挹注內需市場，但是自彈性放假實施以來，國人的反應，政府應該有聽到，也有看到吧。再說連假出門往往都是塞車，景點也到處都是人擠人，這樣的連假常常搞得讓人筋疲力盡。

原本「有借有還」天經地義，但是當這個「借」不是出自於當事人本意時，就會「還」的不甘不願。說真的，彈性放假，政府就是俗諺「無賺湯，也無賺粒」，卻無端要接受民眾的抱怨，是很冤枉的，但是若能回歸到正常的行事曆，該上班就上班，該放假就放假，想放連假的人自己去請假，這樣不就可以解決所有的問題了嗎？

所以筆者建議彈性放假可以告一段落了，因為放假雖好，但之後的補班、補課實在太累人了。

（作者是文字工作者）

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