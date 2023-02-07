自由廣場》中國間諜氣球事件引發的變局

◎ 王昱培

中國間諜氣球入侵美國領空事件，引發美國國務卿布林肯推遲訪中行，美國行政部門與國會共同抨擊中國此舉侵犯美國主權。個人認為，此事對美中及美台間的關係影響甚大，概述如下：

美中關係跌至冰點：國土安全是美國寸步不讓、捍衛到底的紅線，美國獨立建國後國土僅被侵犯二次，分別是一九四一年的珍珠港事件與二○○一年的九一一事件，前者導致美國投入二戰；後者讓美國出兵阿富汗及伊拉克，都凸顯美國領土主權不容外國勢力侵犯。

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首先，即使中國堅稱氣球僅是「民用無人飛艇」，仍改變不了挑釁美國國家安全的事實。去年十一月中美「拜習會」中雙方領袖同意保持戰略溝通，開展經常性磋商，原本此次布林肯訪中，期間計劃與習近平會晤，就被視為中美間的「破冰之旅」，但間諜氣球事件徹底踩到美國紅線，不僅布林肯推遲訪中行，美國派戰機擊落該顆氣球前亦未事先通知北京，顯見不僅破冰未成，反而跌至冰點。

其次，台美關係升溫可期，美國早早放出麥卡錫即將訪台的風聲，其實是將此事當成布林肯訪中的談判籌碼，若布林肯訪中時取得滿意成果，後續麥卡錫就不訪台；若雙方條件談不攏，麥卡錫隨後就到訪台灣。

如今既然布林肯取消訪中，中美間確定無法談成任何成果，又發現中國侵犯主權的舉措，為遏止中國氣焰，麥卡錫訪台勢在必行！

另外，此事件爆發後，惟恐被貼上「當代張伯倫」標籤的美國朝野政黨勢必對中國採取更強硬態度，如加碼對中國推動更嚴厲的制裁措施；而抗中最好的策略就是打「台灣牌」，未來除麥卡錫外，可能還會有政府其它高層人員訪台，甚至台美在經濟、軍事或政治等層面強化合作亦不無可能。

中國近來尋求緩和對美關係，以突破國際圍堵提升經濟，卻因一顆氣球而打亂佈局，使低迷的美中關係持續惡化，還創造了台美關係千載難逢的升溫契機，習「總加速師」這回恐怕是在彎道上翻車了吧！

（作者是公務員、高雄市民）

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