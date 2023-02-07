自由廣場》（鏗鏘集）疑國民黨論

◎ 王景弘

兩蔣國民黨罵「黨外」慣用「離經叛道」，「數典忘祖」，他們的徒孫現在賣力演出的戲碼，卻在自證這八個字是他們商標。

國民黨「變變變」，「騙騙騙」，最不可信。陳建仁這樣傑出的學者出任行政院長，黨國時代的定論是「學者從政的典型」，現代的小Ｋ卻抹黑他是「米蟲」，要把他的副總統禮遇砍成副教授，只因為他是民進黨的台灣學者。

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曹興誠一歲隨父母避難台灣，創業有成，自願捐款激發民間反共自衛，並放棄新加坡國籍，回復中華民國國籍，這應是兩蔣的模範生，卻也換來潑男潑婦誣衊，只因為他「反共」。

老蔣振臂高呼要反攻大陸，去中國「殺朱拔毛」，他的徒孫要當惡女，恐嚇警察，還想躋身立院「殺神殺佛，血流成河」，而同黨志在總統的大商人，卻戴滿佛珠，要「神明決定」他的選擇。求神問卦與殺神殺佛的，都是國民黨同志！

馬英九搞綠卡，杯葛軍購，自稱與美國關係最好，現在民進黨情勢更好，國民黨卻聽中國指揮鼓吹疑美論，唱衰美國的信用，斷言台灣會被美國當棋子。

當年黃信介因為向中國買鰻魚苗作生意，被控與「匪勾結」，沒有反共；現在反共是罪過，替中國代言，向中國頭目叩頭，「要飯」，是英雄；堅守民主，反共保台的是他們的頭號敵人。

這樣的國民黨，不可信賴。連陳建仁、曹興誠這樣的人都要被他們糟蹋，那只能說國民黨把台灣當敵人，把堅持民主，反共的人當敵人。幸虧他們罵醒了台灣人知識份子，台大醫院院長吳明賢，中研院副院長黃進興終於站出來唾棄國民黨的瘋狂。

美國保障台灣安全，事實俱在，無可置疑；國民黨寄生台灣而與台灣為敵，顛倒黑白，妖言惑眾，才真正居心可疑。

（作者是資深新聞工作者）

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