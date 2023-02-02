自由廣場》（青年時評）報告院長：國會還有進步空間

◎ 林子堯

拜讀立法院游錫堃院長宏文「民主國會卅年的時代意義」，從立法院的運作模式及水準，認定台灣的立法院已達歐美國家程度。若以「萬年國會」過渡到現今的立法院，當然已有歐美民主國家的內涵。但台灣的國會不論從軟硬體，再到法律定位，相較歐美都還有長遠進步空間。

首先，從國會圖書館的角度觀之，台灣就和歐美、日本相差甚遠。以美國國會圖書館為例，該館藏書三千二百萬冊，日本國會圖書館藏也逾千萬冊，然而台灣的國會圖書館藏據統計截至二○一六年僅有卅萬冊。不只藏書少，立法院圖書館更是屈身在地下室。

請繼續往下閱讀...

事實上，法源賦予國會圖書館相當大空間，根據圖書館法第十五條：「政府機關（構）、學校、個人、法人、團體或出版機構發行第二條第二項之出版品，出版人應於發行時送存國家圖書館及立法院國會圖書館各一份。」依卅萬冊館藏來看，顯然與圖書館法的授權不符，這落差之處，預算、人力、硬體都有相當大的改善空間。

再者，立法院至今助理法制化進程依舊牛步，歐美民主國家的國會，立委助理的待遇、資格都有明文規範。此外，美國國會有專業的國會研究處(Congressional Research Service)，囊括科學家、經濟學、歷史學、政治學等各領域菁英。而我們的立法院法制局定位為公務機關，過於保守。國會研究單位應該廣納人才，而台灣正面臨高教人才出路問題，政府實可藉此帶頭進行選才。

最後，是國人詬病最久的國會場址不堪使用問題。這一點要肯定游院長的努力，已選定數個可供未來搬遷的場址。國會有像樣的硬體，不只象徵國會尊嚴，更象徵對民意的尊重。

近年持續有歐美國會政要來訪，但立法院的軟硬體設施，都不像一個正常國家該有的格局。相較於戒嚴時代，國會當然進步不少，但從成熟民主國家標準觀之，努力空間仍大，殷切期望國會改革能盡早落實。

（作者為國會助理，高雄市民）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法