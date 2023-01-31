自由廣場》新年的幾個願望

◎ 張約翰

長長的新年假期結束，也許你會因為又要面對繁忙的日常而陷入憂鬱。這時不如為自己列個清單，當作新年祈願，再一步步實現它，以願望實現的充實感讓自己回到生活常軌。

以下是筆者身為網民的新年願望：

一願少一些幻想文：網路上的幻想文存在已久，社群平台興起只不過讓它更加容易流傳。儘管閱讀甚至評論這些幻想文，可以當做情緒宣洩的出口，但大部分幻想文背後隱藏的各種刻板印象，會藉由分享討論的傳播鍊得到強化，對受壓迫的群體完成再一次壓迫。要讓它減少，只要不點擊、不分享、不留言即可。

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二願意識形態不再取代事實：一個謊言只有在想相信它的人面前才能取代事實。社群平台上各種立場的內容都有人願意相信，不論這些內容的真實性多麼可疑，相信的人總是相信，就像裝睡的人總是叫不醒。當意識形態可以取代事實，那麼真實的資訊永遠難與意識形態的喧囂抗衡。只能時時提醒自己不要因為意識形態的偏誤，影響對事實的認知。

三願在社群互動上能少些網怒患者：一如路怒（road rage），在相對匿名、缺乏彼此實體接觸的環境下，很容易放任情緒失控，網怒（internet rage）發作。也如路怒行為，網怒也會帶來真實的傷害，並不因為發生在沒有實體接觸的社群平台上，傷害就不存在，而且很可能與路怒一樣，必須承擔造成傷害的法律責任。離在社交平台上有網怒傾向的朋友遠一點，可免引火上身；更要注意自己別成為網怒患者。

四願不要輕易被帶風向：任何名氣再大形象再清新的網紅名嘴，都有說錯話的時候，靠網路吃飯的專業人士都免不了誤判形勢栽跟頭，何況你我不知水深的吃瓜群眾。社群熱議事件翻轉再翻轉已是常態，一個議題出來就馬上選邊站，既得不到實利，又容易被打臉，實在沒有必要。如果沒有人拿錢要求你表態，讓子彈多飛一會無妨，不必當議題操作者的棋子。

以上幾項願望，其實根本在於人性弱點，虛心實事求是不被意識立場引導，以理性取代情緒發洩，對自己的判斷能力有自知之明。就算願望無法實現，也能減少自己受到的傷害。祝大家新的一年上網能趨吉避凶，平安愉快。

（作者是世新大學傳播博士）

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