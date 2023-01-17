自由廣場》北約軍援台灣 戰略挑戰需克服

◎ 張延廷

歐洲民主聯盟基金會主席拉斯穆森（Anders Fogh Rasmussen）訪台，因其曾任「北大西洋公約組織（NATO）」秘書長身分而受到重視，他在公開演講提到歐洲各國在兩岸形勢一旦激化時的「應然」層面，其實有一些「實然」層面的命題必須逐項克服，台灣才能快速累積國家的戰略實力。

作為丹麥卸任總理的拉斯穆森在二○○九至二○一四年出任北約第十二任秘書長，他早年能在歐洲政壇崛起，是基於當年任丹麥「保守人民黨」黨魁期間大力推動稅制改革，依北約組織秘書長須由各盟國的卸任首相或外長出任的慣例，使他因緣際會登上此二戰後由美國主導的武裝協防組織，在其任內恰逢美、俄雙方對「中程彈道飛彈條約」的修訂陷入瓶頸，而美國又在歐洲推動限武，設下重重障礙的「歐洲分階段適應性進程（EPAA）」計畫，試圖以「美國對北約彈道飛彈防禦系統的貢獻，保護歐洲免受從伊朗發射的短程和中程彈道飛彈攻擊」為藉口，而將包括海基和陸基配置的「神盾」飛彈防禦系統部署在東歐，擴大了美國在新世紀的飛彈防禦網。

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當年EPAA實現了小布希時代要求在歐洲部署「陸基飛彈防禦（GMD）」系統，類似美國在加州和阿拉斯加的反飛彈部署。就是後來歐巴馬時代在波蘭部署的陸基攔截飛彈，和在捷克安裝長程預警雷達的雙邊協議，此點是拉斯穆森在北約秘書長任內最大的績效。

由於標準III型（SM-3）防禦系統必須和不斷擴充的陸基和天基感測器互相整合，所耗資金相當龐大，因此仍有待資金充裕後再付諸行動，但美國在東歐的飛彈防禦網不斷前推，確實擴充北約戰略版圖。此次拉斯穆森在訪台時提到台灣要確保「有自我防衛能力」、讓中共清楚「若對台動武將付出相當的經濟代價」，以及「嚇阻中共有效方法，就是確保烏克蘭戰勝」等三點說法，都和美國近期所公開的聲明一致。

務實而言，廿餘年前我國開始接收幻象2000-5新機隊時，換裝過程備極艱辛，現在要全面完成歐製軍備系統的戰備是數年之後，但這也僅限空軍一個機種，而且我國長年就以美製裝備和訓練準則為圭臬，要達到和歐洲軍隊相同等級的「北約標準化（NATO Standard）」訓練，所必須先做到的戰術、戰略、後勤、整補、軍備規格化等各種專業項目的教育和訓練，都需逐一克服。

總之，國軍在長期建軍歷程中，的確有需要接受來自美軍以外的專業知識，例如拉斯穆森所提及的網路安全、情資交流、高科技在軍事領域應用等各個層面，這是各國軍隊在應對傳統和非戰爭軍事行動時的跨領域技能，如果能因此而受惠，才是歐洲諸國對中華民國安全的最大貢獻。

（作者是前空軍中將副司令、清大榮譽講座教授）

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