自由廣場》戰狼外交不會收兵

◎ 陳永昌

中國國家主席習近平出席G20與APEC兩場峰會，重返國際舞台，澳洲外交部長黃英賢十二月中旬訪問北京進行破冰之旅，再加上美國國務卿布林肯訪問中國在即，種種跡象透露北京當局有意改善對外關係。內部人事也出現新局，新任外交部長秦剛履新未幾，以流氓無賴般粗鄙言論著稱的外交部發言人趙立堅失寵調職，彷如「戰狼外交」遭拔牙。

美國白宮印太事務協調官坎貝爾十二月上旬出席阿斯本安全論壇時指出，北京當局審視這幾年來對外關係，應該會清楚意識到「戰狼外交」適得其反，無論與日本釣魚台主權爭議或與印度在喜馬拉雅山區發生軍事衝突，一再與鄰國交惡的重大外交失敗，重挫中國的國際地位。

請繼續往下閱讀...

同一時間，當時仍是中國駐美大使的秦剛，應邀出席華府美中貿易全國委員會年度晚宴，接受頒獎後發表演講，一開頭便自嘲：謝謝委員會主席對我的熱情介紹，但是漏掉一點，忘記介紹我是「戰狼」。美式幽默引起哄堂大笑，他心知肚明「戰狼外交」背後代表的負面形象。

早在接任外交部發言人前，趙立堅就是中國的「網紅外交官」，一連串挑釁推文爆紅後被重用升官，鼓勵不少外交官跟進，爭相發表咄咄逼人好鬥言論。彭博通訊社記者彼得馬丁（Peter Martin）在《中國的文裝軍隊：戰狼外交的形成》一書分析：中國外交官是穿著西裝的解放軍，擁有軍人般戰鬥精神，跟部隊一樣講究絕對忠誠與嚴格紀律，扮演照本宣科傳聲筒角色。

秦剛曾兩度擔任中共外交部發言人，可回溯自二○○五年胡錦濤主政初期，當時外交國策仍是延續自鄧小平時代「韜光養晦」路線，秦剛身上嗅不出戰狼味道。之後外交官集體戰狼化，只是落實習近平「大國外交」路線。高擎民族主義大旗的習近平口口聲聲「中華民族偉大復興」，自認崛起壯大後的中國，凡事要與西方平起平坐，習近平親自指示「勇於鬥爭，在原則問題上寸步不讓」，事無大小皆可借題發揮，扯上國家榮譽與民族尊嚴，隨時做好反擊準備。北京當局宣布報復日本與南韓入境限制措施，就是最好例證。

疫情不透明的中國，不負責任輕率重開國門，日韓兩鄰國要求中國旅客落地接受PCR檢查，北京當局倒果為因抗議歧視，祭出暫停核發兩國公民入境簽證與取消過境免簽等報復措施，還擴大渲染成「辱華」，升級為國家與國家間對抗。戰狼出征，霸凌日韓祭旗，符合習近平政權的外交利益與政治需要。

「中國特色的大國外交」戰鼓響起，「戰狼外交」不會輕易鳴金收兵。

（作者為企業專業經理人）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法