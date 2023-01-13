社論》個資外洩是國安問題

健保署承保組兩名科長謝玉蓮（左）、李仁輝（右），被內部檢舉涉嫌濫查個資長達十三年。 （資料照，記者羅沛德攝）

衛福部中央健康保險署承保組兩名科長及健保署前主秘等三人，涉嫌濫查個資長達十三年。台北地檢署基於相關個資牽連軍、警、調或移民官等「情報機關人員」，而依「刺探或收集」國家情報資訊等罪，展開偵訊調查。此事引發社會高度關注，在於健保署員工居然輕易利用職務之便，窺探從二○○九年至二○二二年的被保險人資料情形。若非經人檢舉，恐還能繼續扮演「內鬼」角色，健保署對資安的內控機制，並沒有發揮作用。而從其收集的特定群體也看出，背後已然浮現嚴峻的國安問題。

事件爆發後，主責的健保署成立專案調查小組進行內部行政調查，初步說法涉案僅兩人，合計查詢超過十六萬筆資料，但否認所謂「上萬筆機敏資料外洩」、「外洩個資長達十三年」等情事。但健保署坦言其中一位在二○一八年查詢高達十一萬多筆，是較「異常」。檢方正釐清有無情報人員個資外洩或交付給中國等境外勢力的不法情事。不過，該案發生一段時日，如有任何「洩漏或交付」動作，不排除已做好隱匿措施，追查難度也勢必大增。雖涉案者在庭訊時否認有收集或外洩民眾、情報人員個資等犯意，但光是鎖定情報人員，這不尋常動機，顯已無法僅用一般個資有無外洩視之。

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國安人士另擔憂，健保個資不僅有就醫紀錄，還包括身分與照片，若這些資料流至中共國安單位，我方情報人員身分就可能因此曝光。這樣的憂慮並非誇大。在野黨立委最近亦揭露，國人的戶籍資料疑遭駭，並被放在國外論壇兜售，資料鉅細靡遺地包括姓名、身分證字號、地址、生日、婚姻狀態、親屬關係等個資。掌管戶籍資料的內政部僅說明，戶役政系統及政府骨幹網路並無遭駭客入侵洩漏，至於是否經由其他管道流出，正由檢調偵辦中。個資外洩是事實，只是還未能確認是哪個管道，這問題豈非更嚴重。政府須以更大行動，防堵可能出現的國安疏漏，數位轉型固然重要，但做不到起碼的資安，光喊「資安即國安」，就是流於紙上談兵。

正在台灣訪問、熟悉中共統戰的美國前白宮副國安顧問博明曾經說，「建立檔案嗜好是列寧主義政權的特徵」，透過收集和利用大數據，目標即在軟硬兼施，使得個人選擇甚至他國政策陷入有利於北京為所欲為的心態。兩年前遭外媒踢爆中國一家「深圳振華數據公司」，所建立的資料庫，涵蓋多國的政客、法官、軍職及文職人員、科技專家、企業家等，產品買家即是中共國安系統。像振華數據這類的公司，絕非唯一。北京政權無論遂行對內嚴密控制，或者對外威權擴張，大量掌握個資，則更能運用在威脅、抹黑及分化等操弄人心的過程。尤其，網路駭客的攻擊已是日常，分秒沒有做好把關，傷害既鉅亦難彌補。台灣正受到中國武統壓迫，政府須徹底完善資安防護，尤其針對重要部門，否則，就是我們自己大開方便之門，使得獨裁者可以蒐集大量數據。

近日華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）針對台海戰爭的兵棋推演結果顯示，若解放軍二○二六年武力犯台，美軍大舉援台，最終解放軍不太可能獲勝。不過，國內軍事專家警示，該兵推並未納入「中共滲透及台灣內應相助」。我們若不重整國安，屆時解放軍連全面入侵都不需要，一夕之間就可以「豬羊變色」。相關說法並非危言聳聽。事實上，台灣幾乎已成共諜氾濫之島。部分情節嚴重的共諜案，還仰賴美國提供情資，我們的反情報能力明顯不足。更嚴重的是，即便破獲的共諜案，經檢調人員賣力蒐證做出起訴，到法院卻屢遭輕判，「情重法輕」，造成犯罪成本低，無疑是變相鼓勵犯罪。

台北地院十日審理退役空軍少將、陸軍中校遭香港商人吸收為共諜，在台發展組織，事證明確，卻因兩人認罪，法院竟判「緩刑免關」，再度產生爭議。司法院長許宗力前天說，中共近來持續軍演，但國人似乎已麻痺，「溫水煮青蛙」，令人憂心，全民應有危機意識；法務部長蔡清祥更強調，司法人員須認識到國安案件的特殊性與潛在危害性，不能當作一般刑案處理。兩人同在司法節學術研討會，對台下司法人員做出呼籲，實屬罕見。當外界企盼司法部門能重懲共諜，嚴守國安防線，結果往往背道而馳。這是個人危機意識的不足，還是有更深層國安問題。從中共無孔不入滲透情況，更值得社會高度正視。

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