自由廣場》（鏗鏘集）第四憨，捐錢聽人膨風

◎ 王景弘

兩個網紅以罵民進黨政府出名，捐款收入名列前茅。用粗話髒話罵民進黨可以賺錢，對民進黨、對台灣的民主體制都是警訊與威脅。

網紅不是民選，只對自己負責，如果有人願掏錢相助，那也表示受到歡迎；但以謠言作指控與咒罵，卻別有用心，形同洗腦，目的在挑動仇恨，製造混淆。

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一百多年來，台灣人受過日本帝國洗腦，也受過中國國民黨獨裁統治的洗腦。前者要台灣人變成日本人，後者要把日本化的台灣人再洗成「中國人」。這兩次洗腦都是權力當局執行，逃不走的只有「受洗」。

網紅洗腦卻是願者上鈎。他們多半是個體戶，不受專業倫理約束，沒有核實機制，呼吆喝六，嘩眾取寵，激發同溫層排外與仇恨，以打破成規走紅；女性說粗話，男性說幹話，只求驚人，騙捐款，為特定政治服務。

華語是台灣人的外語，而台灣人又不習慣說過份的話，致台灣人少見網紅，外來國民黨殘餘在網路之戰佔盡優勢，三餐叫罵，以罵民進黨為業，挾帶中國統戰訊息，對台灣作第三度洗腦，民進黨政府只有挨打。

台灣早年流行的幾句順口溜，第一憨，撞球相碰，第二憨，食煙噴風，第三憨，種甘蔗給會社磅，現在應該加一條第四憨，捐錢聽人膨風。

閒極無聊，愛聽人膨風，更誤把膨風當專家、明星，崇拜其人而信其言，那是人性粗俗的一面，台灣人不全是傻瓜，卻有人沒有思考能力，習於人云亦云，這就給吹牛大王，罵街大王有機會興風作浪。

雖說膨風水蛙刣嘸肉，只是嘴尖皮厚，人民應有判斷力，但政府更應有快速反擊小組，即時以事實嚴正駁斥，學有專長，有正義感的學者，也應該站出制衡這股攪亂社會秩序、破壞台灣民主體制的歪風。

（作者為資深新聞工作者）

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