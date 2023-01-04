自由廣場》想服宗教役很容易嗎？

◎ 沈明正

在台灣役男若無特殊原因，都必須當兵，但是有些虔誠宗教信徒，認為服兵役會違反愛人如己與愛仇敵的信仰而不願服役。政府尊重宗教自由，民國八十九年參照歐洲徵兵制國家實施社會役方式，實施對國家、社會及宗教信仰者三贏的「宗教替代役」政策，讓役男可申請服宗教替代役。

雖然宗教替代役役期為一年二個月，較義務役役期長，但薪資比照義務役，而且義務役要接受嚴格的軍事訓練。因此，許多人認為這可能會使有心想投機的役男申請「宗教役」，恐成爽兵後門，擔心影響公平原則。其實這個想法恐怕是過慮了，因為役政署早有配套措施。

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首先，宗教役審查機制相當嚴格：均由宗教團體、專家學者及國防部等組成審查小組嚴謹審議。而且必須接受面試，並在自傳附上在宗教活動上的貢獻，以及宗教團體的切結書等資料，還須接受兩年的觀察期。因嚴格審議，過去每年平均僅四十餘人審核通過。

其次，懲以重罰。役男若假藉宗教信仰因素申請，致服替代役者，處二年以下有期徒刑。讓役男假冒付出重大代價，施以重罰，以杜絕欺騙。再其次，通過人數少。過去每年平均僅四十餘人審核通過服宗教因素替代役，其中以台耶和華見證人及佛教出家人佔九十九％，而自八十九年開辦以來，僅有一○五一人。

另外，宗教役役男大都分發社會役、消防役、退輔會協助榮民照護等勤務，役男自我控制力及服勤表現優異，獲各界肯定。因此，民國一○六年韓國電視台還曾來台專訪我國的宗教替代役制度，並譯成英文版，向全球宣導我國宗教因素替代役辦理成效。

宗教役兼顧宗教人權與人民服兵役義務，以嚴謹受理審查與重罰機制並行，並未成為當爽兵的後門。

（作者為南台科大助理教授）

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