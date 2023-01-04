自由廣場》（鏗鏘集）新年想想

◎ 李敏勇

Covid-19疫病自二○二○年初，以中國武漢肺炎為人所知、禍害世界，迄今二○二三年初始，已過三年。台灣雖然防疫有成，但擔當防疫大任的衛福部陳時中，參選台北市長，仍落敗於以蔣家光環，以「深蹲」優待搭公車或預約公車成為笑柄的蔣萬安。可以想像，疫情之害之重，世界各國執政黨莫不因此在選舉中失勢。

選民是無情的，昔日阿扁在台北市以高滿意度開展市政新局，仍不敵馬英九，都是拜天龍國的台北人症候群心態，扁還以偉大城市對政治人物無情向市民致意。馬八年、郝八年不說，柯的八年更是冤枉。辜負了民進黨支持群，原自稱墨綠卻成為檳榔柯，市政滿意度年年墊底，空口白話連篇，還在選總統的白日夢裡自我陶醉！

請繼續往下閱讀...

一九九六年，台灣總統直選，迄今李登輝一任、陳水扁兩任、馬英九兩任、蔡英文兩任未滿，已超過廿六年。兩黨輪替有譜，但不同於一般國家的民主化轉型，台灣是在中華民國各自表述為台灣的或中國的困境裡糾葛，而非選擇中間偏右的保守政黨或偏左的激進政黨。共同體並未真正形成，政黨的忠誠於國家受到中華人民共和國代表的中國因素影響。其實，已見公然揮舞五星旗的紛亂認同現象。

台灣，對內以中華民國為名，對外不盡是中華民國的國家，民主化後並沒有建立新共和。國體即使經過多次修憲，仍未脫離中國意理。中國共產黨以中華人民共和國承續中華民國為由，存有以解放為名、併吞台灣之實。中國國民黨一些昔日威權侍從在蔣氏父子之後，只圖得到中國共產黨授權代理統治台灣。什麼一國兩制的荒唐夢？奉蔣只是幌子，甚至棄章從蔣的後人也一樣。這些昔日要被蔣斃了的黨人，卑劣可以想見！

人民作為國家的主人，選舉是權利與責任相對的承擔。生活在台灣，持有仍以中華民國權宜之名國民身分的人們，不要輕忽選舉權的意義，不分先來後到的台灣人，面對中華人民共和國：不能只看到走資化後那一面中國榮景，也要看看國家資本主義專制獨裁那一面的危險，看看窮兵黷武那一面的禍害。

想想美國怎樣從大英帝國獨立，後來又與英國維持的友好情誼。台灣的族裔早期來自明清時期的南方，戰後移入群則遍佈大江南北避共者。蔣體制的中華民國未能在聯合國轉而承認中華人民共和國代表中國時，在台灣重生，因此不符台灣「意外的國父」之名。民主化的新共和，生活在台灣的人民才能真正建構一個新而獨立，不對中華人民共和國構成侵權，也不受其侵權的國家。

（作者是詩人）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法