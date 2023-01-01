自由廣場》敬老津貼宜全國統一

◎ 劉秀芳

日前桃園市長張善政宣布，決定把老人三節禮金從二千元調至二千五百元，並同時刪掉排富條款，讓原本綜合所得稅率在二十％以上的長者也可以領到老人禮金。

大家應該都會很羨慕住在桃園的長輩吧！畢竟一年多了這七千五百元可以花用，對萬物齊漲的今日來說，生活可是不無小補。然而筆者也在想：為什麼只有桃園，能夠如此的大方慷慨的對待長輩，其他縣市是不想做還是做不到呢？既然照顧老人已是共識，那老人禮金的發放為何不能統一？

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就拿重陽敬老禮金來說，每個縣市發放的金額也不盡相同，有的多有的少，領多的當然笑呵呵，領得少的當然心裡也會不能平衡，一樣的年紀拿的錢卻不一樣，教這些長者情何以堪？雖然沒有比較就沒有傷害，然而早已是一日生活圈的島國，很難不去比較吧！

所以為了凸顯政府照顧尊敬長輩的決心，也讓每一位長者都能感受到自己是被公平的對待，筆者認為老人禮金的發放應該由中央政府統一來做，且發放金額以及對象也應一致，不宜由各縣市自訂，這樣才公平。

讓每一位長者都能開心，都能感受到自己是有尊嚴的，這才是真正的「敬老」，而且說不定這樣做，還能減少部分縣市的人口外流呢。

（作者為退休高中教師，高雄市民）

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