自由廣場》健保停復保制度再思

健康團結不分國境

◎ 葉明叡

有關長年爭議的健保入出國停、復保問題，上週五（廿三日）司法院憲法法庭做出一一一年憲判字第十九號判決，認定目前僅以健保法施行細則來規定停復保制度，違反法律保留原則而違憲；但憲法法庭同時也認定，現行停復保制度之實質內容，為立法自由形成空間，並無違背憲法保障人民之平等權、財產權與個人健康自主權等。

停復保制度乃因實務需要而產生，健保法母法中，從未對停復保有任何規定。但現實中，國人入出國境、旅外留學工作、僑居外國等樣態眾多，在國外時間長短亦所有別。台灣之醫療水準尚稱中上，又因健保之相對完整財務保障，過去常見之爭議，為國人長期出國時，即停保健保，偶爾返國時，繳交數個月健保費後，即可獲得健保給付原本在國外較難取得之各項醫療服務。停復保規則雖經過歷次修訂，但仍以健保法施行細則規範之，是以此次被宣告違憲，最晚於兩年後失去效力。

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依此判決，健保停復保制度若有繼續存在之必要，其下一步勢將涉及健保法之修法，將停復保規定寫入其中，吾人可藉此機會思考停復保制度之意義。全民健保作為強制納保之社會制度，其倫理基礎是台灣國民、以及在台灣生活所有外國居民之間，對於彼此之間健康需要的團結互助，盡量不使人們因無法負擔醫療費用而失去救治機會，因此透過制度化的方式，賦予互相看顧的義務。

這種義務，是否應該隨著我們其中任何個人離境出國而消失？不論因為生涯規劃、工作、留學等考量，台灣人在全球各處發光發熱，我們皆應予以祝福支持，我們所共築的健康團結，也不應將旅外國人摒棄在外。而旅外之國人若還有意願、仍珍視這塊土地、這個國家，也應繼續參與貢獻於健康團結，維持實際的連結。這是我們台灣人對彼此的承諾，海角天邊，都會繼續看顧彼此的健康需要，未來停復保和戶籍相關納保規定，應以此精神來修訂。

（作者為台灣大學健康政策與管理研究所助理教授）

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