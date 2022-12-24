自由廣場》私大淪為臺灣版KK樂園？

◎ 戴伯芬

十二位桃園外籍女科技大學生消失，在應召站被警方查獲，再次引發社會大眾對於境外生的關注。

這些消失的境外生，只不過是大學招生問題冰山之一角。早在二○一七年，康寧大學即爆發斯里蘭卡學生來臺打黑工案件。二○一九年再爆一千名學生是被新南向政策的獎學金吸引而來臺就讀，但有三百位學生來臺之後，被卡車分送至不同的工業區工廠，以實習為名，充當線上勞工。為此，印尼政府曾要求暫停台灣八所學校在印尼招生，避免赴臺灣念書的學生淪為強迫勞動。事後調查結果，發現至少有六所大學的印尼學生被迫在實習課名義下強迫勞動。

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自二○一七年行政院推動「新南向政策」以來，積極推動臺灣跟東協與東南亞國家的人才、產業、教育投資、文化、觀光、農業等雙向交流與合作，以建構與東協與南亞國家的新夥伴關係。隨後，教育部補助的「新南向產學合作國際專班」，每班補助一至四百萬元，在政策誘因下，私校趨之若鶩，二○二○年招生二九七班，人數累計達一一二三○人。

二○二二年一月二十一日，一名烏干達學生Collines來臺就讀機械工程系，出面指控中州大學不但無英文授課、獎學跳票，媒體調查發現十六名外籍學生成為強迫勞力，被媒體批露在臺打工的慘況。高苑科技大學也收到菲律賓學生陳情，在工廠從事無關學業的勞力活，一週工作四十小時。媒體不斷揭露的個案顯示，境外生招生問題只不過是當前私校亂象的冰山之一角，也讓臺灣與東協國家之間的交流蒙上陰影。

教育部雖然亡羊補牢，於二○一八年通過《強化與東協及南亞國家合作交流計畫申請及經費使用原則》，明訂學校招生不宜透過人力仲介方式。即使立法行文，三申五令要求各校自律，但私校在生源不足的壓力下，依然難杜歪風。此外，教育部提供的關懷你服務專線，也很難保護隻身在臺的多國、多語言境外生。

美國國務院的《人口販賣報告—臺灣部份》，自二○二一年連續兩年點出臺灣人口販賣業者利用新南向政策放寬簽證，吸引東南亞學生和遊客來臺灣，再強迫其從事勞動與性交易，顯示新南向教育政策已經成為國際人權關注的焦點之一，更損及臺灣國際聲譽。如果無法徹底檢討高等教育招生政策，從源頭統合與規範大學境外招生管道，則姑息各大學浮招、濫招，又無法落實境外生的學習與生活輔導，層出不窮的境外生人權議題，恐怕會讓臺灣的大學成為東南亞國家聞之色變的KK樂園！

（作者為輔仁大學社會系教授）

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