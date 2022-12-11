自由廣場》國民黨靠「第四條路」取勝？

◎ 鄭龍溪

九合一選舉後，國民黨士氣大振，黨工並投書認為是國民黨「第四條路」路線勝利。甚麼叫第四條路？該文說是跳脫傳統左右、統獨拉扯。

觀察民進黨此次地方敗選原因，或可歸咎於中央執政政績、抗中保台口號未奏效、民進黨基本支持群未前往投票等。因此，如民進黨中常會所檢討，「沒有戰犯」問題，同舟一命，從政黨員都是戰犯。國民黨並未大勝，而是靠等待民進黨勢弱而有此成績。

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國民黨的「第四條路」，其實在選舉上就是操作負面「仇恨值」，台北市尤其明顯。陳時中在疫情初期防疫成績被刻意忽略，國民黨猛打擋疫苗、快篩廠商資格不符；再加上與網紅合作的馬桶政見廣告和同性酒吧舔耳事件，鋼鐵部長被打成全民公敵，選舉最後階段阿中喊出「我的字典沒有仇恨，但萬萬沒想到選舉被大家來恨，我心裡覺得很痛」，阿中台上落淚也無法力挽狂瀾。

國民黨工認為的「第四條路」，實際行動也包含了訪美設立駐美代表處、降半旗悼念安倍、夏立言訪陸等。當媒體名嘴批評選舉後期，民進黨又搬出「抗中保台」口號，拉高地方選舉到國家大選層次，名嘴認為實係代表中央執政不力、無計可施，國民黨工所言的「第四條路」行動（對美、日、中國），不啻也是東施效顰嗎？國民黨對國際間的各種作為，跟此次地方大選或民眾福祉有任何相關嗎？

所謂國民黨的第四條路，還有「做對的事、提對的人，以及不走訴諸民粹的極端路線」。若此論述正確，也顯示國民黨以勝選為考量，獲勝就被視為：黨「做對的事」、選「對的人」。之後的二○二四大選，有意參選者是否是「對」的人，各黨都要建立審慎「提名原則」，民進黨回歸「清廉勤政愛鄉土」的傳統精神，就不能以派系利益優先提名，提名人選過往政績、人品道德、兩岸與國際政策等，都要逐一攤在陽光下檢視。

綜言之，選後說國民黨的「第四條路」如何，只是頌揚黨中央的擦脂抹粉，此次「地方大選不是國民黨勝，而是民進黨敗」，深自檢討、策勵改進，二○二四大選，花落誰家尚未可知。

（作者現任大學副教授，台北市民）

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