社論》地方經營這條路

九合一選舉，民進黨地方版圖又縮小了，撤退到北港溪以南。選舉結果，防疫表現，不成比例，孰以致之？一片低迷中，小英一項餐敘檢討敗選因素，席間達成共識，該黨應大規模檢討，並廣邀年輕世代參與，讓決策層面更多元。昨天，該黨中常會，推舉陳其邁代理黨主席，鄭文燦擔任檢討小組召集人。勝利者彷彿什麼都對，失敗者則百般不是，成王敗寇也適用在民主選舉。從旁觀者來看，民進黨還有一個盲點，那就是：即便二度執政了，仍疏於地方經營。

與國民黨相比，民進黨不乏全國性的政治明星，但較缺少地方型政客（politician）。國民黨有地方型政客，長期蹲點地方，編織縝密的人際網絡，而且跟在地經濟利益掛勾，形成一種區域型的利益共同體。那些地方型政客，幾乎整個政治生命都在地方，也形成了不少家族政治企業。這種政治工作者，眼光聚焦在地方的各種選舉，獲得職位便有技巧地分配利益，對選民則從事人情式的服務，以及拉攏式的建設小惠。一旦選舉失利，他們的利益難免受阻，於是下一次選舉的復仇動機較為強烈，特別是當對象是民進黨的情況下。

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當然，國民黨的地方型政客，並非民進黨所能複製，或者說，其他政黨也難以複製，因為它是歷史累積的產物。一九四九班師台灣，國民黨作為外來政權，如何控制台灣社會，接受它的統治合法性，是一個迫切的問題。在中央，有以蔣氏為首的侍從體制，控制著國家機器。在地方，則結納從白到黑的有力人士，以聽從由上而下指令的模式，犒賞各種地方職位（政府機構、民間組織）。那些地方型政客，對外來政權效忠，報酬是政治與經濟利益。那些地方型政客，謹守本份維護國民黨地方版圖，不敢越位貪圖更高的職位，除非上頭欽點拔擢。否則，便要承擔司法伺候的後果。至於不滿外來政權、不願與之合作的人士，在二二八、白色恐怖以來大體上遭到肅清、壓制，在地方政治上只有零星的機會。

中央有侍從，地方有跟班，外來政權建構的二元系統，民主化之後仍延續下來。只不過，若干地方型政客大尾起來，在地方政治獲得較大的自主性。尤其是，國民黨失去中央政權之際，更仰賴他們維繫政黨命脈。這種在地勢力，即使國民黨在野，還是擁有堅韌的生存力。各級地方民意機構，最大黨其實就是這種勢力的串連。誠然，時代進步、民智漸開，這種系統也在萎縮中。但它仍是其它政黨所沒有的優勢。民進黨奪得縣市長，也得適度滿足他們的利益，各種施政才能順利進行。他們在地方盤根錯節，也使得新的地方政客不易擠進這個俱樂部。比較常見的是，民進黨招納原本偏藍的地方勢力，但改革色彩又導致無法像國民黨那樣，提供地方型政客源源不絕的奶水。

此所以，所謂的地方經營，民進黨不易追上國民黨，其它的新政黨亦然。就民進黨而言，從地方嶄露頭角的人物，往往很快就躍進到立法院，該黨執政時更可直通中央部會。這種模式，導致民進黨的地方經營無法像國民黨地方型政客那樣，各地都有一批人，死心塌地在耕耘選區，以鞏固地盤、獵取利益為業，他們對能力與履歷有自知之明，亦知中央被「頂層結構」把持，故兢兢業業地在地方看守地盤與利益，形成他黨難以撼搖的「基層結構」。但，隨著民主深化，地方政治這一塊，漸有年輕世代投入，從公民意識、社區營造等另闢蹊徑，以將台灣打造為現代公民國家。這方面，有些小黨跑得比民進黨還快。民進黨如何發展出自己的路數，是該黨必須面對的課題。二○一六、二○二○與二○一八、二○二二的對比，充分說明這個課題的迫切性。政治理念，現代政黨不可或缺，但貼近人民生活的現實，同樣不容忽視。

國民兩黨，前者像是「頭腦萎縮、四肢健全」，後者則似「頭腦靈活、四體不勤」。這種差異性，致使他們在中央或地方的競爭，表現出不同的強項與弱點。過去民進黨有「地方包圍中央」的戰略，實際上在地方蜻蜓點水，還是靠理念宣傳戰完成政權轉移之夢。直攻中央得來速，遂令地方經營遲未獲得應有的重視。這次選舉顯示，民眾黨、時代力量等，也有頭重腳輕的問題。我國走上民主三十年了，地方政治的現況大體上一仍舊慣，「超穩定結構」選區還是銅牆鐵壁。當年，李登輝利用它完成寧靜革命。而今，它成了民主向下發展的荊棘之路。台灣民主如何向前行，這跟轉型正義同樣充滿挑戰。

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