自由廣場》（鏗鏘集）搖晃的政治 擺盪的島國

◎ 李敏勇

二○二二年九合一地方選舉，民進黨失利。不只首都台北市長未能勝選，新北、台中兩院轄市未能翻盤，連帶失去了院轄市桃園，以及省轄市基隆、新竹市長席位，南部除院轄市高雄，嘉義縣，院轄市台南及屏東縣的勝選差距有限，東台灣挑戰全面落敗，反映了蔡英文總統期中選舉的挫折，但縣市議員席次明顯增加，基層政治構造增強。

如果台灣是正常國家，選舉反映右、左路線的政治選擇，只是發展方向的調整：追求經濟成長或社會公平，但台灣處於未真正確定的台灣國家和流亡殖民性中國的國家，選舉反映發展方向。不只生活在這個國度人們的心性受到影響，也牽涉到世界怎麼看台灣。

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三個檯面政黨：民進黨、中國國民黨、民眾黨。民進黨標榜建構台灣的國家，卻無法擺脫「中華民國」的權宜名號；中國國民黨挾「中華民國」體制流亡殖民台灣，卻無法擺脫中國的桎梏；民眾黨在政治機會主義的夾縫投機取巧。選舉結果並未向世界發出正確的信號，無法真正為台灣發展定位。

戰後長期受黨國戒嚴統治，缺乏近代國（市）民意識的社會，形成了民主化以後，政治權力競逐的紛亂現象。民進黨並未建立黨傳承倫理，許多黨人失去權力位置後，反過來仇恨民進黨的現象，讓許多人對民進黨失去信任和熱情。權力的世俗化被詬病，投票率低，顯示參與的冷漠。面對中國，台灣並未展現共同意志，爭奪政治權力重於國格維護。

年輕的世代，中間選民，似乎認為政治無關緊要。台灣國家條件的鞏固重要，社會公平正義的福祉課題也重要。雙重問題的解決，在後現代、大眾消費社會，被疏離化了。許多人冷眼看政治，不相信政治能解決問題。不關心政治，權利和責任都放棄了。任由職業政客競奪權力，汙點政治人物仍獲選票支持，荒謬現象出自社會放任。

台灣，對中國國民黨流亡殖民意識論群是剩餘價值，但對台灣的國家有憧憬的人們是起家（起造新國家）的所在。看看每一次政治公職選舉，不分政黨，主要候選人競相奔赴宮廟祈神求神的前近代現象，政治人物的文化心性有什麼差別？

起造一個真正的新國家，不能沒有國（市）民意志的文化覺醒。台灣前近代現象的選舉，鑼鼓喧天，演藝化，有表面張力，但缺乏深層的文化想像，太浮面了，類似鄉民械鬥，只分你我，不分是非、優劣。民進黨承擔的國家重建，缺乏社會改造的文化底蘊，容易被顛覆。搖晃的政治，動盪的島嶼，台灣的正常國家之路仍有許多難題要克服！

（作者是詩人）

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