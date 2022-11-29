社論》解讀選民所發出的訊息

九合一選舉落幕，幾家歡樂幾家愁。台灣公民透過選票，選出地方公職人員，也複決了十八歲公民權案。選舉必有勝負，完全執政的民進黨大敗，蔡英文總統辭去兼任的黨主席職務；中國國民黨的縣市長總數雖未增加，重取台北、桃園兩都突出了勝選的氣勢；台灣民眾黨贏得新竹市長選戰，政壇版圖出現新形勢。選後政黨、政治人物各式各樣的反應和動作頻頻，但推敲、解讀選民所發出的總體訊息，據以檢討並調整政治實務和作為，才是提升民主的真諦。

九合一雖由全民投票，本質上是地方選舉，檢驗地方和中央政府的主政者，有「期中考」的屬性，也顯示當前的政治格局和主要政黨實力，略有兩年後總統大選前哨戰的意義。

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近數月來的喧譁，凸顯了這次選舉的特點。負面競選手法充斥是犖犖大者。批評攻訐對手雖為選戰在所難免，這次九合一期間的口水戰、互貼標籤和仇恨動員，加上政媒名嘴的炒作，候選人之間除了少數例外，常口出氣話惡言，有如村夫對罵。不重視公共議題和政見的詰辯，讓選民無以耳聰目明；在厚厚的選舉公報和眾多候選人中，不少公民難以理性抉擇，常憑感覺、意識形態、政治立場投票，貶損了民主選舉的真義。

投票率低是另一特質。平均六十一％，為十年來最低，六都市長投票率尤只五十九．八六％。投票率低，與武漢肺炎疫情未解有關，對染疫的顧慮及確診者不能投票，減少了投票人數。同時，低投票率也反映選民對選舉喧鬧爭鬥的厭煩和無奈，在「天下政客一般糟」的觀感中，有四成公民選擇不投票。

俗話說，「成功有一百個爸爸，失敗頓成孤兒」，但民進黨的挫敗，有諸多肇因。期中選舉基本上對主政者不利，剛落幕的美國期中選舉雖未出現共和黨「紅潮」，完全執政的民主黨卻失去眾議院多數。九合一除了關注個別候選人資歷、政見，也整體檢驗主政者的執政績效，從防疫、物價、房價、薪資、安全等實質層面，到形象、價值等表現。

民進黨近年的執政表現，與選舉結果不無落差。疫情處理在國際評比不算差，指揮官陳時中沒功勞也有苦勞；整體經濟表現在逆境中展現韌性，但庶民感受與經濟指標顯有差距；面對中國日增的脅迫，正廣結國際盟友，力求國防自助人助。然而，九合一畢竟與總統大選層級有別，民進黨完全執政所顯現的自滿傲慢，選戰也暴露了失誤錯著，以致支持者都未必接受，基本盤疏離，卒以慘敗收場。

回顧九合一選戰過程，民進黨有不少令人搖頭的表現。在提名階段，除了屏東辦理初選，其餘都由選舉對策委員會協調，重要都會由蔡英文拍板，「沒收初選」的程序不正義，有悖「民主進步」之名，也讓未獲提名者和支持群眾不服，未選先自招敗因。其次，林智堅論文案在台大學倫會決議撤銷學位後，黨主席下令全黨力挺，後林智堅退選，社會形象已受損，尤傷及中間及年輕選民的支持。尤有甚者，選戰以「黑金」打擊對方候選人，反遭「黑道當中常委」譏諷，與二○○六年「解散派系」的黨大會決議一樣，說一套做一套；出現「以選票教訓民進黨」的訴求，並非無因。從而，民進黨當務之急，是以行動證明，力求掙脫「權力使人腐化」的窠臼，不忘初衷，方足以收復人心。

另一方面，對九合一的結果，不宜過度解讀，甚而擴大預言二○二四大選的勝負。九合一既屬地方選舉，層級不同，關注議題有別，總統大選在基本的民生、經濟、內政之外，中國政策及外交安全走向尤為重點。國際媒體觀察這次九合一，即有「比起中國的威脅，選民更關切的是內政議題」普遍看法，選民以選票表達對蔡英文和民進黨的不滿。一般通說的「鐘擺效應」，兩年前發生過，中國國民黨這次勝利，未必能轉化為總統大選的優勢。就政治現實說，九合一顯示藍營在地方扎根經營仍居優勢，但選前民調顯示該黨整體支持度遠較民進黨落後；更關鍵的，以行動擺脫「親中政黨」的形象和實質，才是該黨要務。

連日來政客和政黨尚未見認真檢討，爭鬥傳言已甚囂塵上；立委補選、藍營黨內拱侯卡侯、民進黨推選主席…，對這次九合一所顯現的惡質選舉文化，卻鮮少出現應有的實質檢討。台灣如今正面臨經濟、軍事、安全等諸多挑戰，政客和政黨不斷鬥爭的習性不改，政治過熱的情況持續，實在不是面對惡鄰所該有的政治文化。

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