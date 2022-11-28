自由廣場》18歲公民權 執政黨應聲請釋憲

◎ 紀昭秀

朝野各政黨都支持的「十八歲公民權」，是我國史上第一次憲法修正案提交公民複決，沒想到，同意票僅比不同意票多六十三萬多票，離門檻九六一萬九千票尚差約四百萬票。如果依照這個「政治運作」模式發展下去，未來想要再通過，恐怕也會胎死腹中。

以這次選舉綁公投而言，有些政黨是裡外合一，支持就是支持；有些政黨卻是說一套做一套，除了可能附和中國說三道四比手畫腳外，就是要支持者給執政黨「難看」，導致這個黨候選人得票數愈高的區域，公投反對票也跟著佔多數。

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筆者認為，憲法法庭有解釋憲法之權限，如果憲法本身對於修憲程序及門檻「高不可攀」，等於空有條文，而無法實現，這樣的憲法規定，既然與全國人民的公共利益嚴重衝突，似乎有必要先由憲法法庭審查並宣布「另類的違憲」。換言之，就算是同一種法律，如果有上位階及下位階可分的概念存在，當下位階違背或牴觸上位階時，同樣有必要就下位階規定予以修正。

建議執政黨提出釋憲案，憲法法庭則應斟酌憲法規定本應符合極大多數國人的權益，大膽做出理想且可行的釋憲結果。

（作者為上班族，台北市民）

為何那麼多人反對？

◎ 陳韋樵

這次「十八歲公民權」修憲複決案未通過，值得更多的分析。

因為該修憲案獲得民進黨、國民黨、時代力量、民眾黨的同意，堪稱是朝野共識，且於立法院一一三席立委中，獲得高達一○九席立委同意。但交付全民複決的結果，有效同意票五六四萬七一○二票，未能通過門檻「選舉人總額之半數（九六一萬九六九七票），修憲複決結果為不通過。且同意票僅比不同意票略多六十三萬票而已。

行政院蘇貞昌院長在陳時中的選前之夜表示，全世界大概只剩十個國家還在維持二十歲公民權，例如中東國家的科威特、黎巴嫩、阿曼；而英國、美國、法國等大家耳熟能詳的民主國家都已經容許十八歲公民投票，號稱「民主前段班」的台灣竟然還不容許十八歲公民投票，真的說來汗顏。

確實！尤其這次竟有高達五百萬，也就是全國將近四分之一的公民投下反對票，想必對於年輕人是個沮喪的結果，詳細原因很值得細細探討，到底是有政黨陽奉陰違，暗地鼓動？還是民意對於年輕人的不放心甚至不信任？值得媒體深入調查採訪。也是探討台灣人民修憲意志的好議題。

一個單純的投票年齡的修憲議題，且是國內各主要政黨的修憲共識，都無法通過複決公投，看來其他議題要再修憲，都會相當困難，有識之士宜速謀補救之道。

（作者為律師，高雄市民）

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