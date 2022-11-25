自由廣場》反智的選舉更需媒體識讀的公民素養

◎ 陳永龍

媒體是毒，更需「媒體識讀」的公民素養。聳動的標題、譁眾取寵的宣稱，邏輯謬誤、事理不分，為議題而議題、為打擊而打擊、偽裝正義的負面攻訐，特定政黨或候選人（基於想勝選）與媒體（基於收視率）利益，共謀地「製造話題」，幾成了臺灣政治文化的常態。

尤其，主流媒體報導好似整個臺灣只有台北市、新竹市各3位候選人在選，其他縣市與參選人多數「被消失」了。更遑論各候選人政策主張的政見，宛若只在選舉公報才有；更看不到聽不到政見，究竟如何落實的具體作法。

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以近日「被製造」的新竹市關埔國小建築工程新聞，聳動標題如：預算增6倍、6年蓋不完！？ 新竹關埔國小「停車場當操場、跑樓梯當練體能」？「鑲金的關埔國小」造價上看16億 孩子最愛的操場被大批人工造景取代？「一坪造價10.78萬」不只預算奢華 關埔國小城市規劃竟仿照鄉村？預算從2億暴增至16億，比蓋豪宅用大理石磚還貴？……

我非新竹市民，也與該市市政人員、任一政黨候選人或設計、營造單位素無關聯，無需替他們釐清任何數據或設計施工說明。但，只要稍有思辨能力、資訊查證的人，很容易就理解「兩億元」連該校周邊高樓的一整層樓都買不起，並應思辨：如非該校太優，何以一堆新建案要打著「馬路對面就是關埔」的廣告？

揚棄反智主義的輿論盲從

作為長期關注教育實踐的知識人，以教育行動介入政策變革與教學現場的創新實踐，看到這些來自於政黨政客為議題而議題、名嘴博聲量的政論節目，更讓我驚覺自許為自覺的公眾與世界公民，若對這類「反智」的論調保持緘默，等同於墮入「噤聲即是默許」的負面輿論共謀結構，只會對諸多在惡劣環境中仍堅持夢想實踐的人，帶來「反挫」的副作用。

這些媒體議題的「反智」論調，都如Grimes在他《反智》書中指出的：屬於常見的推理謬誤、邏輯缺陷、數字迷思、偏見和陰謀論。例如：「預算從2億暴增至16億，預算增6倍，6年蓋不完。」這有如典型「人都會死，蘇格拉底也會死，所以蘇格拉底是人。（你可把人置換為狗）」這類三段論述的邏輯謬誤。這些媒體論述自己都知「預算2.2億」只是第一期工程，怎會計算出「預算增6倍」這種謬論？（而且有人信）

而傳統學校課室內乏味，又不能亂跑，孩子才會期待「下課有操場」可以宣洩。那些不懂得兒童心理學的反教育論者，自然無法理解為何「沒有操場」的學校，連該校家長都驚訝地以為孩子的智慧型手錶「計步器」故障，否則怎會放學後顯示一天走一萬多步？原來，這所切合「新校園運動」的理念學校，校園裡每個角落多可自由奔跑，遠比「跑操場」好玩多了！這樣的學校，也不會教出「只會跑操場、人行道卻跌倒，然後要告國賠」的小孩。

媒體識讀需要查證思辨

若google一下，不難發現這所學校這些年在教育與建築專業圈，都高度肯定的報導。例如：「連結改變教育的力量」為創始初衷的「翻轉教育」網站，以〈「這真的是公立國小嗎？」新竹關埔小學，一所108課綱精神打造的學校〉（2019）專題報導；《親子天下》雜誌第105期（2019）的108新課綱系列，專文報導〈關埔國小：把校園變成創造力課本〉；《師友雙月刊》Volue 624（2020）封面故事專文報導此一〈素養導向的學校建築新思維〉。

而《La Vie》雜誌 2022/4月號「給下一代的設計」專題，以關埔等校園建築個案報導「美感空間創造多元環境感知力」，提及「2018年，新竹市關埔國小正式招生，當時這所新成立的學校只完成了第一期工程，卻是未開學先轟動，原定招收260位一年級新生，最後登記入學的學生數卻高達390位，迫使新竹市教育處向教育部申請，讓每班學生數調高為35位。」「何以致此？因為關埔關小的誕生備受期待，且充滿了理想性。」「空間不僅是種容器，也能成為一種介質，讓師生發揮創造力，展開一個彼此對話與互相認識的過程。」

天下獨立評論的中小學教育專題，也有以關埔為論的〈校舍就是建築課：一所打開教室、打開視野的國小〉專文（2019），指出：「在訪問的這天，觀察一年級8個教室的教學，不管上課還是下課時間，孩子的臉上總是掛著笑容。他們喜歡課堂上的討論，也喜歡下課後的遊戲探索，新課綱的精神，正翻轉關埔國小的教學現場。」

事實上，關埔國小從籌劃到創建，在各種不利的社會條件下，可能是國內迄今最具開創性的教育建築，才會只有第一期工程完工，便獲「2020臺灣建築獎」首獎、「2021年國家卓越建設獎」綜合成就獎，國內外「三年得五獎」的殊榮；甚至吸引日本知名的建築師與學者，都前來參訪交流。政治人物、媒體與名嘴若肯認真查證，就不會不斷複製不實論據。

素養是實境感受與思辨的學習

面對政治，漢娜鄂蘭（Hannah Arendt）早用「邪惡的平庸性」提醒世人，應避免因為「不思考」地盲從於權威，淪為參與迫害人性與正義罪刑的共謀者。而《反智》一書也提醒大家：「社群媒體上被分享的文章，有六成是沒仔細讀過內容的人轉傳的。許多人只因為標題很吸睛，就按讚、按分享！或是因為標題令人憤怒，就在鍵盤上充滿熱血、展現義憤！」「政客使用統計學，就和喝醉酒的人使用燈柱一樣，是為了支撐，而非為了照明。」

你可以不喜歡某些人而「反智」（名字有智的一些人），但不應淪為「反智（anti-intellectualism）」；你可以不喜歡某些人而「反柯」（不論哪一個柯姓人物），卻不應「反科（科學探究與實作的精神）」。

回歸教育，更應知曉「教育是創造未來的希望工程！」十二年國教108課綱的教育變革，從九年一貫課程的「能力導向」深化為「素養導向」課程，讓「素養導向的教學」成為學校與教師的挑戰。在「自發、互動、共好」的理念下，108課綱希望孩子具備「自主行動、溝通互動、社會參與」的核心素養，而「探究與實作」則是關鍵要素。

探究與實作教學往往「從好奇心開始、從經驗出發」，在「探索、體驗」的實作歷程中，深化問題意識，發現必須「深入探究」才能「解決問題」。教學設計課程方案如同「實作」經驗，重新閱讀、討論則是「反思」歷程，背後具有高層次抽象思維的「探究」精神。

當關埔國小學校與建築團隊每天為下一代教育創造「更美好的學習空間」戮力，利用建築空間進行創新教學，把「整個世界」當成教室，帶學生從校園建築到上山、進市場認識自然與文化，甚至在社會學習領域帶學生找出各候選人政見，不帶立場與評價地引導學生思辨，讓學生歸納、論證哪些候選人的政策對兒童較佳且可行，教導理性分析選舉的公民素養。這些，都是醜陋的成人世界，該自嘆不如、感到羞愧而應躬身自省的。

當然，與其苛求成人政治與選舉文化的醜陋，我更祝福諸多為未來創造「希望的政治」的教育人，即便只是微弱的明燈，卻足以照亮前路，散播光和愛，秉持良知與專業，藉著更好的教育創新，持續引領孩子們「成為更好的公民」，為世界創造正向的改變！

（作者為臺灣師範大學公民教育與活動領導學系副教授）

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