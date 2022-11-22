自由廣場》從FTX破產 看監理科技發展的重要性

◎ 李震華

全球第二大的加密貨幣交易所FTX最近宣佈破產倒閉，這家成立僅三年、巔峰時估值達到三二○億美元的公司，其影響性與今年三月的演算法穩定幣UST（Terra USD）崩潰、七月的大型借貸收息平台Celsius破產相比，有如核彈般震撼國際金融體系。

即便加密貨幣本身是否為金融商品的定位，在諸多國家仍有不同的看法，然隨著近年越來越多一般民眾投入，風險型投資機構的參與，以及主流資本市場與傳統金融機構的小幅涉入，其類金融特性自是不言可喻。

請繼續往下閱讀...

伴隨著資訊技術的高速進步、金融科技新創的來勢洶洶、新形態金融服務的出現，以及非金融領域業者透過開放銀行等模式跨足金融，在在彰顯金融市場正處於一個巨變時期，也驅使以科技方式進行有效監理的發展。

為何當前監理科技的發展如此重要，以此次FTX事件來看，可歸納出以下幾項重要因素：

首先是運作為全數位場景，FTX破產前是全球第二大加密貨幣交易集團，業務涵蓋加密貨幣交易、抵押放貸甚至衍生性商品交易等，共同特點便是全數位場景運作，具備高度仰賴網路、自動化和程式驅動等特性。

其次是需要即時反應，加密貨幣交易幾乎可說排除一切時空限制，發展出了全球零距離、零時差的交易市場。透過網路串聯，資訊傳遞速度堪比光速，故一有些許風吹草動，資金移動幾乎是片刻之間，決策方任何舉措都在與時間賽跑。

其三是凸顯主動發掘的重要性，FTX在出事之前，幾乎塑造出市場完美的形象，高度支持合規監理，主動迎合法規審計；然隨著內幕消息曝光漸多，難以想像的其公司治理根本付之闕如，簡直就是無序運作。事實上，大廈將傾決不會是一夕之間，必有許多蛛絲馬跡隱匿其中。

監理科技強調，透過有效、即時的資料蒐集與分析，主動、迅速察覺風險因子，進而因應處理，冀望最大程度消弭市場的不確定性與危機的發生。FTX即便是加密貨幣交易所，但其全數位運作場景、全天候交易模式，可作為當前主流金融場景的未來式對照。

近年在資訊與網路技術的驅使下，不論是API串聯、智能交易平台或工具，乃至於純網路或數位交易等，都將讓金融應用朝更數位化、智能化的樣貌發展。亦即從監理角度來看，都將面臨如何針對類FTX運作的金融活動，進行即時、有效之監管；所謂以子之矛攻子之盾，科技監理勢在必行，而監理科技的發展，便是能否有效發揮的關鍵一手。

（作者是台灣亞太監理科技協會秘書長）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法