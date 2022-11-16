自由廣場》桃園要台積電，必先要有水

◎ 張炎銘

媒體報導，台積電打算落腳桃園，並引進兩奈米以下先進製程技術。台積電是「護國神山」有助經濟發展，但也是吃水耗電的巨獸，所需用電有大潭電廠支應，但龐大用水要從哪裡來？

眾所周知，石門水庫是桃園供水命脈，但其容量實在太小。約二億立方公尺的有效容量，雖是全國第三大水庫，但供水量卻遠大於第二大的翡翠水庫。石門水庫近五年平均每年供水六‧七億立方公尺，每年平均要運轉三‧四次，也就是說平均每三個半月就要用掉一個水庫水。若水情不如預期，馬上就要採取人工增雨或其他相應的節水措施。

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容量太小可從另一個面向表現。由水庫容積及集水面積，可計算一場多大的雨就可將水庫從空庫直接灌滿。翡翠水庫需要超過一千一百毫米雨量，曾文水庫約可容納一○五三毫米，而石門水庫只要二六一毫米！一場颱風或梅雨的雨量通常不會只有二、三百毫米，多出來的雨水只能看其奔流入海。近五年，除乾旱的二○二○年外，石門水庫每年排洪等損失，少則二億六千萬立方公尺，多則近七億三千萬立方公尺。

水，是國家資源，應該全國調度使用，經濟部乃提出「珍珠串計畫」，加強水資源調度、擴大互相支援，以「同島一命」、「取有餘補不足」的觀點，增加區域抗旱韌性的原則是對的。但台灣社會越來越在意資源使用「在地化」，因此經濟部要讓石門水庫供水更穩定的「南勢溪引水至石門水庫工程計畫」，遭到南勢溪聚落及環保人士反對，目前經濟部已將該計畫從環保署撤回。若用水不能確保，則台積電敢於桃園再擴廠？

用水要穩定，求人不如求己。完工不久的中庄調整池固然主要是為了水庫水源濁度飆高時使用，但也增加約五百萬立方公尺蓄水空間，對水庫龐大供水壓力，不無小補。此外水庫能否提高滿水位？經過葛樂禮颱風考驗，滿水位提高並無安全疑慮，甚至能否如同曾文水庫一樣加高？而除了政府朝廢汙水回收利用、海淡水等方向努力外，同樣是民營企業，台塑麥寮建有每日可供水十萬噸海淡廠，台積電能否比照辦理？雖台積廠區不在海邊，是否能以這類水源供給沿海工業區而換取優先與保證供水？

有水，才能築巢引鳳，不只是對台積電，對其他投資亦然。石門水庫以其供水量而言，庫容太小，應多方設法增加其穩定供水能力。

（作者是退休人員）

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