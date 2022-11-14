自由廣場》政治病毒 從美國看台灣

◎ 邱貞嘉

新冠肺炎可能是人類有感染症幾千年的歷史以來，第一次被高度政治化的一個病毒感染。

在美國，疫情初期，支持川普的保守派，對病毒掉以輕心，甚至極右派媒體曾經散布「這是左派民主黨想要勝選的假新聞，根本沒有病毒」。但疫情不斷擴大，染疫死亡的人越來越多，這樣的聲音也操作不下去了。接下來就攻擊疫苗，加上美國一直有一群人認為疫苗對人體有害，新冠疫苗研發的速度又史無前例的快，加深疑慮。只是在兩害相權取其輕的前提下，鼓勵施打疫苗仍然是政府的政策，時間也證明這是正確的。到了疫情稍稍有緩解，極右派又開始攻擊為什麼要強迫戴口罩。

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一直以來，國家傳染病研究中心所長佛奇（Anthony Fauci）是防疫期間的指標人物，台灣媒體有時候稱他為首席防疫官，其實美國沒有中央指揮中心的編制，但佛奇的確可以算是美國的陳時中。在美國高度政治對立的現況下，保守的紅州對佛奇敵意很深，基本上已經到反科學、反智的地步。相對的，我住家附近很多人的院子裡都立了個牌子，寫「謝謝你Dr Fauci」或「我們愛你Dr Fauci」。盲目崇拜當然不必，但是極右派恨佛奇恨到揚言暗殺，導致現在佛奇每天慢跑時，只好派隨扈保護。

在疫情初期，佛奇就曾說，這個病毒是他從事感染症工作幾十年來第一次遇到，有許多令人不解的現象，只能基於現有的證據，一步一步往前。面對一個全新的病毒，每個人都在學習，每一個政府都是摸著石頭過河，盡量用已經有的證據和資源做最好的決定。

再說到疫苗，台灣的生技產業底子當然不如歐美先進國家深厚，但是扶持國產疫苗，絕對是正確方向。AZ算是英國的國產疫苗（AZ是英國公司），因著疫苗，AZ的CEO Pascal Soriot獲英國女王封爵，表彰他對生命和科學的貢獻；今年六月，溫布頓大賽，全埸觀眾起立向牛津/AZ團隊鼓掌致敬。沒有人說政府圖利，擋進口疫苗…

我誠心的請所有住在台灣的人，看看中國的防疫，看看世界各國死亡或染疫人數，好好做個比較。還記得二○二○年三、四月間，約翰霍普金斯大學的預測模式，是台灣會跟武漢一樣嚴重；但因防疫措施得宜，台灣的防疫成功的「買到時間」，到去年五月才開始有第一波感染。那時候美國已經死了好幾十萬人，而且是在疫苗單株抗體治療藥物即時進口的情況下。當然台灣不是零感染，每個人在疫情之下生活也都受到影響，包括筆者，媽媽在加護病房孤軍奮戰，我們卻連探望都不行，這是心頭永遠的痛。但要毫無良心的詆毁台灣防疫的成就，真的太顛倒是非了！你可以討厭民進黨，你可以討厭陳時中，但是請你真的想想，也做些比較，台灣的防疫在世界上到底是前段班還是後段班。

在高通膨以及治安變壞的惡劣情勢下，美國執政的民主黨在期中選舉並未大敗，預期中的共和黨「紅潮」沒有出現，顯示出民主的機制下，比較成熟的選民不會被仇恨值沖昏頭。台灣的期中選舉，顯示出來是成熟不被中國謠言干預的選舉，還是仇恨值當道被認知戰擊垮的選舉，就看你手中一票了！

（作者任職美國國家衛生研究院，本文為個人觀點）

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