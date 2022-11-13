自由廣場》別讓「魔獸」重演職棒曼尼歷史

◎ 陶以哲

台灣職籃迎來史上最大咖巨星，NBA球星魔獸霍華德，加盟T1桃園雲豹！此舉打亂PLG與T1平衡，過去兩年PLG面子裏子皆贏，T1這次下重本演出，票房與關注度勢必可期。

雲豹經營者能延聘NBA大物級球星來台確實高桿，也讓人有似曾相識之感，二○一三年義大犀牛隊便曾破天荒以月薪七十五萬，簽下美職超級球星曼尼．拉米瑞茲(Manny Ramírez)，看板大球星魅力，讓當時高雄主場熱鬧滾滾。然而，曼尼當年三月來台，六月隨即離台，短短三個月時間，恍若燦爛煙火。後續義大犀牛營運與戰績不如預期，最終在二○一六年轉賣給富邦。

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事實上，運動經營不僅僅是球場上的身心技發揮，場下點滴經營更是學問。大牌球星加入固然可喜，但管理階層、教練團、球員間化學效應、包括球星本身的台灣文化適應，戰力能否發揮，可長可久，都會是熱鬧背後真正門道。

職業運動如何長線發展，考驗真本事。筆者樂見本國職籃吸睛度提升，是台灣球迷之福，但對桃園雲豹隊，如何用心使力、莫讓曼尼個案歷史重演，可說是挑戰真正開始！（作者為政大附中教師，澳洲昆士蘭大學人類運動學博士）

◎ 楊子

我認為，能夠跟「魔獸」接洽，讓他願意來台打球，就證明台灣在世界體育市場上還有一席之地。而球員能與頂尖好手同場較勁，經驗彌足珍貴，也有助於凝聚球迷的向心力。

當然，也有評論指出，要長久經營球隊，需要培養球迷，多舉辦相關的活動，來增加曝光率與吸引球迷進場。但，偶爾也需要一點「刺激」，讓我們感受到球團的用心，注意到他們的努力。

職籃本就該有相對應的經紀制度與報酬制度，才能讓球員不只是按表操課，而是可以為了自己的生涯與薪資來努力。這樣的改變，才能吸引到更多更好的球星關注，甚至加盟台灣職籃、職棒等，造福球迷。

（作者為嘉義市民）

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