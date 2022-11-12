自由廣場》外遇者有權提離婚？釋憲宜慎

◎ 朱言貴

夫妻因外遇而感情生變，民法第一○五二條第二項對負心人設有門檻，應負婚姻破裂較重責任的一方無權提離婚。高雄少年及家事法院法官朱政坤和兩名人夫質疑此規定有違憲之虞，聲請大法官解釋，憲法法庭定本月十五日辯論，婚姻自由權若凌駕婚姻制度，可能顛覆國人對婚姻的認知。

朱政坤法官審理數起離婚訴訟時，認為婚姻應該是配偶雙方自主形成的永久結合關係，婚姻自由涵義包含「是否結婚」「與何人結婚」的自由，這項自主權攸關人格健全發展和人性尊嚴維護，應是受憲法保障的重要基本權。如果婚姻的存在，無法達到這些目的，甚至於反而有害時，人民自然有選擇終止關係的自由。

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夫妻因外遇而感情生變，民法第一○五二條第二項對負心人設有門檻，應負婚姻破裂較重責任的一方無權提離婚。（本報資料照）

不過，朱法官可能忽略了一點，如果應負婚姻破裂較重責任的一方有權提離婚，讓外遇一方還可興起休妻、休夫的念頭，確實挑戰國人的感受，衍生出來的問題可能更多，有可能徹底打垮婚姻制度的根基。

儘管律師江郁仁在探討有責配偶離婚請求論文中，指出法官在裁判時，婚姻破綻已經發生，重點在於夫妻是否「難以維持婚姻」，而不是斤斤計較誰可責性比較重。主張允許有責配偶離婚，不妨透過離婚慰撫金來制裁其有責性，可能是個兩全其美的方法。美中不足的是，如此一來恐將衍生「有錢是老大」的亂象，碰到婚姻出軌醜聞，莫不可以用錢擺平，殊不可取。

基本上，大凡做錯事的人，可以在適當的條件下，原諒其所犯的錯誤，但無論如何，絕對不宜賦予其特殊的權力與機會，否則法律素來追求的公平正義理念，從此便蕩然無存！如果婚姻關係存續中，若是網開一面地允許有責配偶有權提出離婚請求，那麼對於無辜配偶堅守的「家庭」或「名份」情何以堪？

大法官釋字第四八五號解釋即指出：「憲法第七條平等原則並非指絕對、機械之形式上平等，而係保障人民在法律上地位實質平等。」若是婚姻出軌的一方，可以跟無辜受害的一方，同樣可以向法院訴請離婚的話，從此以後出軌的一方非但不知道反省，反而變本加厲，後遺症必然層出不窮。

無論如何，尚未透徹想清楚其中的利弊得失之前，不容率爾輕易出手。

（作者曾任空大法律課程教師）

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