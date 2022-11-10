自由廣場》從電力供應評台北市長辯論表現

◎ 陳健民、陳治維

台北市長選舉電視辯論會中，針對淨零及電力供應，部分候選人或用答辯技巧扭曲問題，或取巧閃躲擺脫責任，讓人搖頭。

台北市遭限電的主因，是輸配電系統無法承載，並非電力不足。電廠發電後，會先將電壓提高，待送至用電戶附近變電所再降壓。這過程可減少電力損耗，透過變電所轉換量能，也能穩定特定區域內的供電。舉例來說，「松湖變電所設置計畫」就是要解決台北市東區輸配電最重要的變電所，卻被延宕多年。

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台北市遭限電的主因，是輸配電系統無法承載，並非電力不足。（本報資料照）

從政策施行觀點來看，區域內是否有設置變電所需求、能否設置變電所等，都屬於地方政府權限。台電經過多年努力與地方民眾溝通，卻直到今年九月台北市都審會才以地下化的方式通過「松湖變電所設置計畫」。事實上，公務部門都清楚，媒體更多次報導過，該計畫可說是早有共識，然而仍遭到延宕，不僅凸顯出特定政治人物對於解決問題的鴕鳥心態，而其於辯論現場公然說謊，更是推卸責任。這樣的候選人，要如何帶領台北市走向更好的生活？

雖然如此，此次辯論淨零相關議題中，仍有讓人感到新意的倡議。另位候選人擅長援引國外經驗，並輔以創新發想，因此於辯論前，便提出深蹲搭公車，而廣受各界熱議。此次辯論，更進一步將「以租代買」概念導入自身政策發想，企圖提高能源效率轉換。可惜整體看來，因缺乏相關配套機制（如招標方式、租賃公司管理等），而顯得不切實際。這做法無法立即回應台北市輸配電系統侷限的窘迫，且未來電動車大量增加，將面臨更為嚴峻的電力挑戰，以及相關風險。輕率脫口，多少顯得華而不實。

所幸辯論中，也有候選人提出發展台北都市綠電，且明確提出「在地自主供電」願景目標。這概念並不新穎，卻是台北市當前亟需突破的關鍵點。同時，其所擘畫之施行策略路徑，從檢視現況出發、盤點實務挑戰、啟動法規調適，既踏實且兼顧可行性。

（作者為台灣零碳協會理事、理事長）

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