社論》這場選舉中的怪現象

上週末，首場台北市長候選人電視辯論會登場，為冷清的選局增添一些熱鬧氛圍。不過，選民在充斥負面、假訊息的氛圍下，期待候選人進行理性的政見辯論，顯然落空了。首都市長選舉本應呈現高品質問政理念與政策方向，實際上仍然無法超脫選舉利益的泥淖，政見不受重視，部分候選人一味抹黑，完全背離事實，令人失望。易言之，如果這場辯論是各地選舉亂象的縮影，台灣民主將很難獲得提升；尤其，專制中國威脅當前，若是選舉未能促進團結與進步，台灣的安全堪憂。

此次選舉最令人不解的第一個亂象，就是對防疫政策的檢討，尤其是對本土疫苗高端的瘋狂攻擊。起源於中國武漢的COVID—19，是世紀大疫，跟以往人類遇到瘟疫一樣，都不知如何預防與治療，因此死亡人數極為驚人；據稱，上世紀初西班牙流感大約帶走了五千萬至上億人的生命，甚至比一戰戰死者更多。故而，疫情的爆發是大劫難，人們除了找尋解方，更應學會謙卑與悲憫，就像諾貝爾文學獎得主卡謬所稱︰「對抗瘟疫唯一的方法是正直。」因為疫情會呈現人性中的光明面與黑暗面的矛盾；善良會戰勝瘟疫，邪惡則會加劇疫情的混亂與恐慌。所以正直才能對抗瘟疫。今日疫情正在消逝，回顧這一段艱難的抗疫時刻，台灣防疫從疫情嚴峻時的「清零」，連續出現確診「加零」的小確幸，到病毒不斷變種，漸趨流感化時改採「與疫毒共存」，與時俱進的防疫政策，讓台灣將要走完疫情生死劫，回歸常態，在在獲得國際社會肯定。台灣防疫成果卓越，靠的是全民高水準的公衛意識，以及指揮中心與全國醫療人員犧牲奉獻的正直人格。如今在疫情的最後一哩路，人性的邪惡依然在發酵。那些心中只有選舉利益卻失去人性的政客，猛打幾乎無可挑剔的防疫政策，要對防疫算總帳。令人不解的是，這些人還包括疫情爆發之初，要求政府必須獎勵國產疫苗，以及不管價格多高都要買到疫苗的藍白政治人物；這些政客一旦參加選舉就統統翻臉不認帳，即使指揮中心公布高端疫苗在全年齡層預防中、重症跟死亡的保護力都超過九成，僅次於BNT，優於莫德納、AZ疫苗，可說是安全、有效且副作用小的國產疫苗。但是政客仍然裝睡叫不醒。全世界恐怕沒有一個國家的政治人物會如此瘋狂的攻擊、抹黑國產疫苗。這種選舉亂象呈現部分政客已經失去判斷力，一再顛倒是非，令人憂心。

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這次選舉的另兩個亂象，就是爆料成為主旋律，以及親中政黨政客對中共威脅的態度不敢表態，甚而偽裝成反戰的和平主義者。任何民主國家選舉難免都會出現爆料，意圖摧毀競爭對手的人格、操守與能力，但這方面只能當作插曲，最主要的勝負點，仍應在理念與政策的論辯。然而，這次選舉彷彿大家都不談政策，只會拚命爆料；其實，即使爆料也不能有雙標，只適用於對手，卻對己方免疫。此波爆料由論文抄襲開始，到最後成了相互爆料的一團混戰，政客的論文抄襲比比皆是，但學校審查標準不一致，以及有人因此被迫退選、辭職，卻有人堅稱沒有抄襲，不願認錯，搞亂了民眾的認知。選舉的選賢與能功能也無從發揮。這無疑是選舉最大的缺憾。另外，國家認同的錯亂，尤其中共軍事威脅加劇，部分政客卻不敢批判中共，只會噴一些身體內「有抗共保台DNA」的口水，企圖唬弄選民。政客不是演員，尤其在攸關國家安全與利益的議題，應該清楚表態，才能向選民負責。而台灣是一個民主國家，主張統一（即被併吞）亦屬言論自由範疇，只要能過民意這一關，就能贏得選舉勝利。最怕就是，明明親中卻假扮愛台、明明畏戰卻指責政府挑釁要讓人民上戰場。如此欺瞞民眾，就非正直者所當為，難怪一直糾結在疫情的負面情緒中。

這場選舉，有人戲稱高端是另類候選人，所受到的攻擊為所有議題之最。實際上，沒有人會被強迫施打高端疫苗，再者，高端疫苗畢竟是全球少數研發成功的疫苗，再經一年半的檢驗，證實它的保護力絕不亞於其它國際知名疫苗，不知藍白政客為何一再找碴，而且所有的攻擊點幾乎都是無中生有、空穴來風。這造成一種奇特現象，就是批評高端的人，都是沒有打高端的人；更可笑的是，打高端疫苗，必須有PCR的證明，才能入境日本；絕大多數打高端疫苗的人並不在乎，卻有一些沒有打高端的藍白政客在替他們打抱不平，藉機大罵執政黨。藍營過去曾有炮製「宇昌案」的前科，重創了台灣的生技產業。這次故伎重施，能否得逞未可知，但對台灣正蓬勃發展的生技產業，又將是一大打擊。選舉選到除了罵高端、窮爆料、假反戰，再無正面議題可談，這是台灣民主的危機。

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