自由廣場》淺評台北市長辯論會

◎ 胡文琦

令人矚目的首都市長選舉，昨天由TVBS與三立舉辦首場電視政見辯論會。屏除蔣、陳、黃皆因緊張出現「口誤結巴」，以及三位都不敢「直球對決」TVBS的提問，在社宅興建KPI做不到時「承諾下次不再選」的問題外，究竟該如何檢視此番藍、綠、白三位的辯論表現，筆者嘗試從發言順序分析如下：

就蔣萬安而言，諸如從「長者角度」的台北老舊屋齡開始談起，再到「年輕世代」的嬰兒哭聲、以及「大部分是年輕人」外送員沒日沒夜的感恩服務，一直到挑戰民進黨的「七問陳時中」，表現中規中矩，甚至可說在水準以上。這可從蔣相較陳、黃「大多數時間」均可不用看稿，以及顯有準備與自信的肢體動作可以看出。而缺點則是蔣也在「怎麼答都不對」的趙少康棄保問題上，終究只能選擇技術性的迴避。

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陳時中則採取蔡總統「廣義『抗中保台』」的戰術，從起始就質疑蔣萬安蔣家後代的「身份認同」問題，甚至還有邀蔣、黃二位一起去看《流麻溝十五號》的奇招創意，再到結論訴諸「人文情感」的沒有愁眉苦臉、生離死別與謀財害命等，基本上也已達成「固守綠營基本盤」的目標。缺點則是在蔣、黃都攻擊的疫苗政策上，阿中並沒有解釋清楚諸多疑問。

就黃珊珊而言，聲言要做首都「第一位女市長」的優點是，除了從頭到尾一直訴諸避免「藍綠惡鬥、推倒高牆、向前走」外，更從接地氣、在地觀點的里長與市民肯定角度切入，強調自己的「即戰力」，一貫呈現她「歷練完整」的相對優勢，尤其表示自己沒有家世背景與政黨奧援，基本上是「攻守兼備」。缺點則是，對於擔任港湖市議員期間有關解決交通壅塞的說法，確實也有「難辭其咎之責」。

（作者為前中國國民黨發言人，新北市民）

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