自由廣場》富士康大逃亡與習近平訪延安

◎ 賴榮偉

輿論關注習近平造訪延安的同時，國際社會也開始討論鄭州的「富士康大逃亡」。兩者有著千絲萬縷的意義。

陝西延安，對中共而言，從被清黨而逃竄的革命小黨進而茁壯為推翻國民黨政權的革命黨與執政黨；對毛澤東而言，奠定個人領袖崇拜的權力基礎，鬥倒蘇共國際派與延安整風也成為其標誌政策。

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此等「延安」意義發展至習近平，有省悟，有繼承。習近平與其父親，也算是文革的受害者，但年輕時到延安的磨練，讓他悟出與鄧小平等人不一樣的道理。習近平與鄧小平等前輩一樣，體悟大權在握的重要，但不同的是，他要更集權與個人崇拜。意識形態上的「自立更生」已經具有無懼、抗衡與否定國際之意，中國夢不僅要與美國夢互別苗頭，台海問題上更嚴厲警告國際勢力，八月初美議長訪台時的對臺軍事封鎖，要跟外界證明「牢牢掌握兩岸關係主導權」。

也因此，關係習近平權力標誌的「動態清零」政策，自然不能動搖，但也導致各地出現抗議不滿，包括鄭州出現的「富士康大逃亡」。其實從這一屆黨代表的產生到政治局新常委產生，代表著四個字：政治標準。團派以及任何有改革標誌的人事與政策，已經瓦解。鄧小平時代所代表的「改革開放」已經崩裂。現在，所謂的全過程人民民主、黨內民主與中國特色社會主義民主等，其實就是五個字：效忠習近平。就如同《滿城盡帶黃金甲》電影的台詞：「天地萬物，朕賜給你，才是你的，朕不給，你不能搶！」

黨凌駕在國家與社會之上，習近平凌駕在黨之上。就如同對臺動武不在乎臺灣人民死活一般，習近平的「權力穩定」根本不在乎鄭州人民、西藏人民、新疆人民、香港人民等全中國人民的生計、死活。

延安意義延伸到鄭州，尚有一件事值得注意。戰狼之一的前環球時報總編輯胡錫進公開指責，鄭州此等影響人心與國家形象的事件，乃因互聯網的自媒體不受控以及鄭州市主流媒體的節制所致。毛澤東在延安的標誌政策就是「延安整風」，所以接下來，中共將更嚴厲鬥爭黨內不肖份子（如鄭州富士康黨委書記）、文藝界、演藝界、媒體工作者了嗎？

（作者為大學助理教授，曾任金融公司投資研究室經理）

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