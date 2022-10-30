自由共和國》林志潔／女性的成長寓言 － 神隱少女

林志潔／ 陽明交大特聘教授

清晨夢見自己在九份一般的山間街道行走，兩側樓屋的燈籠一盞一盞亮起，很像台南的神農街，起床以後想了一下，是了，是神隱少女。

看過許多動漫，但最喜歡的就是神隱少女，年輕的時候看是種預言，成熟了以後看是一種回顧。

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千尋在發現身體逐漸變成透明、可依賴的父母因為貪婪竟然變成了豬、身邊還出現許多不知名的鬼怪，她一直敲著自己的頭跟自己說：這是夢，是夢，快點醒來快點醒來！

但是，不是夢，平順的生活忽然轉換，她落入一個巨大而前景未知苦難中，靠著自己的意志和很多的善念，逐漸恢復力氣，接下了生活給她的各種考驗。要她升火她努力升火，要她洗刷澡堂她努力洗刷澡堂，在她處於不幸時，她還想要救爸媽，還想要去幫助別人，拯救被迫吃下許多垃圾的河神，拯救被折磨的白龍。

我很理解千尋大敲特敲自己的頭時的感覺，我也曾經經歷過非常不可思議但傷害極大的困難，當一切感覺是那麼荒謬而匪夷所思時，你已經身處風暴的核心。他人的善念固然可以幫你撐過一些艱難的時刻，但你能靠的，只有自己，靠自己站起來，去面對困難，然後長大。

千尋在困境中從沒有放棄希望，即使自己不幸依然盡力去幫助他人。她感激別人的幫助但是不依賴別人的幫助，在人生的列車上，用勇氣迎向挑戰，珍惜每一個相遇。

為什麼會夢到像千尋一樣走在崎嶇的山路上呢？我想我也像千尋一樣，歷經信任的人變成豬、身體變透明、身邊出現鬼怪等等歷程多年，靠著自己的力量，我終於走出了山洞口，不再去問前因，也不再看後果，專注過程，因知道過程即是一切。

那些迷路、驚慌、失望、疲累、厭世，都是真實的存在、我知道以後也會再度出現，但我已經非我，亦為新我，成為一個溫柔、強大、無懼的自己，如千成為千尋。

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