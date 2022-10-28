自由廣場》連戰、陳時中的皮鞋

◎ 余敏長

民進黨台北市長候選人陳時中勘災被批評穿皮鞋，陳時中表示，以前大家質疑勘災穿皮鞋，是因為不敢「撩落去」，但對他來講「需要『撩』就『撩落去』」，不管腳下穿的是什麼。更何況當天到萬華水門勘災，並沒有下雨。後來下午要去陽明山，知道可能會有雨，才穿了雨鞋。

選舉一到，政治髒水四處噴不足為奇，但批評仍要有個是非。在萬華時沒有下雨，他穿皮鞋；去陽明山考慮到會下雨，他穿雨鞋，有甚麼問題？何況，如果心中專注在災情與人民，還有時間與心情考慮穿皮鞋或雨鞋勘災嗎？媒體人羅旺哲批評陳時中說，他跑政治新聞這麼久，第一次看到有人勘災視察是穿皮鞋的。這個媒體人典型的作秀心態，如果他是第一次看到穿「皮鞋」勘災的，那麼他跑新聞的資歷還真的很嫩。

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一九九六年賀伯颱風，身兼閣揆的國民黨籍前副總統連戰至社子島勘災，因為穿著皮鞋而未下車，引發爭議。隔年溫妮颱風林肯大郡倒塌，連戰仍穿西裝皮鞋到場關心，與一旁的狼狽災民形成強烈對比。

相反的，當年前宜蘭縣長陳定南，身穿黃色雨衣、戴安全帽，泡在水深及腰的泥水中，淡定的拿著筆紀錄應改進事項，台大公衛學院教授詹長權曾在國家防災中心和來自世界各國的國際學生分享陳定南勘災照片，獲得滿堂彩。親民黨主席宋楚瑜當年擔任省長期間，多張和民進黨籍高雄縣余政憲縣長涉水視察的照片，迄今還在網路流傳。當我們想像陳定南泡水筆記，宋楚瑜、余政憲涉水視察，就算他們腳上穿的是皮鞋，仍絲毫不減人民對他們的稱頌，因為人民在乎他們做什麼，不在乎他們穿什麼。

對比連戰的例子，就能體現阿中部長說的，「需要『撩』就『撩落去』」。政治人物對災情的溫度是對人民的態度，不管上山下海，走土石、爛泥巴，淹水住家等等，心中有人民，不管穿雨鞋或皮鞋，都可以「撩落去」。所以重點不是穿什麼，而是做什麼！

（作者為執業律師，台北市民）

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