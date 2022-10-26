自由廣場》中國國民黨的自欺欺人

◎ 洪世才

面對中共的文攻武嚇和滲透鬥爭，中國國民黨依舊雲淡風輕，沒有敵情觀念。中共說白了就是只能統一在中國共產黨的旗幟下，但是國民黨矇著眼，每天只想和談，難怪當年擁有近千萬軍隊的國民黨會被共產黨打得屁滾尿流。而這段歷史固然悲慘，但筆者認為，總不能讓現在的國民黨破壞台灣抗共的民心，除了再讓國民黨丟了大陸的歷史重演，更幫中共佔領台灣。

事實上，國民黨最可惡之處，在於假「和平」之名，藉戰爭的可怕來恐嚇台灣人。因為當年國民黨面對中共武力攻勢，耍的也是「和平」，想的是偏安苟安。但是，當年中共的軍力還無法壓倒性勝過國民黨的軍隊，中共靠著打打談談的花招迷惑「議和者」，但最終中共軍隊還是趁機渡江南下，打得國民黨軍丟盔棄甲，留下「國軍轉進千里，共軍追趕不及」聊以自慰的千古笑談。

請繼續往下閱讀...

現在，國民黨黔驢技窮，在台灣失去政權，但他們已丟無可丟，想要獻上原本就不屬於他們的台灣，但是台灣人卻不可笨笨的不覺醒，最低限度也要為後代子孫想想，台灣人的子孫，若是由中共統治，將來生活在極權制度下好嗎？屆時台灣人的後代，恐怕得轉過來要面對民主國家如美國、日本、韓國及歐洲的軍事壓力，成為中共軍隊的馬前卒，這樣沒關係嗎？

（作者是大學兼任講師）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法