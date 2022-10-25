自由廣場》（鏗鏘集）四通橋上第一槍

◎ 王景弘

英國首相特拉斯上台才四十五天，不得人心，照規矩下台；中共總書記習近平幹了十年，經濟滑坡，國際孤立，社會不穩，卻皮厚心黑，改變制度自肥，要「吳三連」！

習近平學蔣介石、毛澤東當皇帝，彭立發拼上老命，在北京四通橋拉出「反旗」，「不要核酸要吃飯，不要封控要自由，罷工罷課罷免習近平」；前總書記胡錦濤顯然不能苟同習皇破壞制度，在眾目睽睽下被架離廿大會場，不舉手的權利都被沒收。

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但反獨裁的火種已經點燃，星火燎原，天高皇帝遠的海外學生，在校園張貼反習大字報響應，中共間諜打手暴力相向，有如當年台灣留學生反國民黨威權統治示威，習皇內外受到衝擊。

習近平霸王硬上弓要當皇帝，犯兩個大忌：第一，總書記任期限制是中共建立接班制度的重大進步，習近平竟為自肥而廢除；第二，他掌權兩任，製造武肺，嚴苛動態清零，搞垮經濟發展，大頭病爭霸權，失去民心。

中國人也許不會為爭自由而革命，卻會因為沒飯吃而造反。武肺使經濟停滯，動態清零封城，人民被關禁閉，食物供應中斷，處境比坐牢還慘，官逼民反，敲鍋打碗，叫罵一片。

鄧小平改革開放，玩黑貓白貓和能偷能騙的假貓；習近平得意忘形，以「民族偉大復興」包裝霸權，以張牙舞爪的「戰狼」外交取代貌似忠厚的熊貓外交，引起民主陣營的警覺，聯手抵制；中國經濟面臨失速墜毀危機，人民吃飯問題受威脅。

習皇嚴密維穩，卻無法防範四通橋上豎反旗；抓權獨大，也未能事先制止胡錦濤出席廿大，避免現場綁架出局的尷尬。底層喊要吃飯，要選票，高層表態權卻被沒收，留學生造反成風潮，習皇龍椅更需要「維穩」！

（作者為資深新聞工作者）

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