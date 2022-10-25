自由廣場》要台灣廢除ECFA 柯P在幫中國情緒勒索

◎ 潘寬

中國想要侵略台灣已是不爭事實，相信二○一四年親身參與太陽花運運動的柯文哲也知道。但每當談到反對中國統戰時，柯卻很愛用「那你怎麼不廢除ECFA」，而這就是在幫中國情緒勒索台灣。試問，全球多少國家都有簽署經濟合作協議，但大部分民主國家有像中國這樣「以經逼政」嗎？

根據媒體報導，台北市長柯文哲不甩議會「若共機、共艦持續擾台，不得動支此預算」的附帶決議，仍在共軍武力威脅台灣之際舉辦雙城論壇；民進黨市長參選人陳時中近日接受訪問時以「流氓在家門前晃來晃去還跑去奉茶」稱之，柯文哲則怒嗆要蔡英文把ECFA停掉、把台商都叫回來，不然就是「資匪」。

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「以經逼政」是中共統戰的一環，當年為了反對服貿讓中國服務業入侵台灣，引爆改變台灣歷史的太陽花學運，也成功擋下中共和國民黨的陰謀。然而，在此之前，早有許多台商在國民黨鼓勵下，西進淘金，掉進馬英九「不統不獨不武，其實是不排斥統一」的陷阱。要求反對中國侵略的人廢ECFA，根本是責任錯置，更罔顧台商權益。

武漢肺炎之後，各國供應鏈也陸續移出中國，相信台商也已意識到此，而執政黨也祭出獎勵，鼓勵台商回流。柯文哲沒看到嗎？但他的回答明顯是在轉移焦點，大家質疑的是中共威嚇台灣之際，台北市為何照常舉辦雙城論壇，結果柯文哲卻亂扯ECFA，根本答非所問？

中國經濟下滑，失業率居高不下，許多中國人也靠著台商過活，中國需要台灣一說也不是沒有證據，建議藍白支持者可以google一篇「絕對不能讓郭台銘跑了，台灣的重要你無法想像」的中國新聞。

正常國家之間經濟相互依賴、簽署協議是常有的事，但中國一心想要侵略台灣，台灣可以將經濟與政治分開，但中國並不能；既然這是不對的，那就不要再幫著中共用斷ECFA來勒索台灣人。若藍白陣營真心希望台灣維持自主，不如一起思考如何降低對中國的經濟依賴，維持台灣的政治獨立吧。

（作者是太陽花學運參與者）

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