社論》習近平把中國「北朝鮮化」了

中共二十大閉幕，一中全會上場，政治局常委「留三進四」，李克強、栗戰書、汪洋、韓正卸任，李強、蔡奇、丁薛祥、李希「入常」，新任四人均為習近平親信，其中嚴格執行上海封城引發爭議的李強更可望出任總理，加上習近平打破慣例三連任，顯示習家班已全面掌控黨、國權力要津；此一局面凸顯習近平在過去兩任任期，以反貪之名鏟除政敵，完成「政治清零」；以「國進民退」壓抑民企，進行「經濟清零」；以各種嚴密手段監控民眾，遂行「社會清零」，已經打造出一個現代版歐威爾帝國。此舉意味著中國已成為習近平「一個人的武林」，也是放大版的「北朝鮮」。尤有甚者，習近平釋放的中華民族復興幽靈，將成為全球的夢魘。

鄧小平在七十年代末期啟動國家資本主義式的「改革」，開放部分共產制度的禁區，引進西方的資金、技術、人才，成功激勵民眾發財致富的人性，促進經濟的大幅成長，使得中國脫離貧窮，邁向小康社會。不過，這種體制上的變革，僅限於經濟層面，並未碰觸政治改革，以及檢視中共專制統治的正當性；弔詭的是，經濟的成就不但未帶來民主改革，反而成為中共維繫政權的續命符。而且，中國的經濟成長大抵來自仿冒西方制度優點及盜竊智財權，加上中國人民意圖脫離貧窮、發財的打拚精神所致，與中共的統治無關；但國力的增長完全被中共攬功，成為維繫萬年一系統治的藉口。至此，西方國家對於幫助中共脫離專制，進行民主改革的期待破滅，進而在習近平執政後，更深刻感受到來自紅色中國的威脅。

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一般的國家發展理論認為，當國家的經濟發展到了人民可以獲得溫飽，受到良好的教育，與外在世界接軌，見多識廣之後，便會產生做為一個有尊嚴的人的渴望，於是民主運動應運而生，推動國家成為富而好禮的文明社會。可惜的是，這種發展的常軌，卻無法在中國生根；經濟不僅未能促成民主，反而帶來更嚴密的專制牢籠。鄧小平之後，江澤民、胡錦濤仍維持「改革開放」假象，但習近平卻走上回頭路，全面否定鄧小平的路線及國際秩序，意圖在內需上打造出「內循環」體系，在政治上則建構數位獨裁體制；國際上則是拋棄「韜光養晦」、「不稱霸」，企圖與美國一較長短，塑造「東升西降」的新局面。中國龐大的人口與國力乃是習近平「平視」世界的底氣，從表象看，中國取美國而代之的雄心大志會讓人產生有實現可能的錯覺。實際上，中國要強大必須吸取西方國家的養分，但習近平卻錯估了形勢，推出「厲害了，我的國」、「一帶一路」、「中國製造二○二五」、「中華民族偉大復興」、「中國夢」，凸顯所謂「新時代中國特色社會主義」可以戰勝自由資本主義，「北京共識」亦將取代「華盛頓共識」，而且廢除國家主席任期制，意圖擔任終身職的統治者。習近平毫不掩飾的野心，終於讓西方民主國家驚覺若不再強力回應，「紅色威脅」的浩劫必將降臨。

中國若欲成為一個強大的民主國家，獲得世人的尊敬，向西方民主國家學習其制度優點，才是正途。習近平卻師法毛澤東，採取激烈的對抗路線，乃遭逢美國等國家的反制，以致陷入困境，經濟衰退，對外衝突頻生，國運竟然淪入由盛轉衰的轉折點。習近平對毛澤東路線的偏執，已經面臨了種種嚴苛的考驗。例如在經濟上，中國產業看似蓬勃發展，但美國一旦採取晶片禁令，其半導體產業立即崩潰，龐大國家基金的補貼、扶植有如打水漂。美中對抗遍及貿易戰、科技戰、金融戰，外媒甚至形容要把中國打回石器時代，就可以看出中國經濟的華而不實，習近平選擇與西方的對抗是極其不智的錯誤。

習近平三連任登基之際，亦將是帝國崩塌的開始。習近平控制愈嚴，挑戰也會愈多愈強，政權更有可能一夕崩塌。習近平的帝國夢，已經面臨西方國家的反制，一旦中國對外侵略，武力犯台，必將遭到自由世界的反擊，屆時不但全球陷於戰亂失序，中國數十年的經濟成果亦恐毀於一旦。在對內控制方面，再嚴密的監控仍難免出現百密一疏的縫隙，二十大前夕出現在北京的反習標語，係一葉知秋，加上無止境的疫情清零，不但違反科學的規律，更干擾民眾的生計與生活，不趕快改弦易轍，中國人民的耐心終有耗盡的時候，民怨若是到了臨界點，就不會只有一位北京四通橋的反習勇士了。習近平的「政治清零」、「經濟清零」、「疫情清零」必將走到盡頭，人民揭竿而起，那時習近平的「北朝鮮化帝國」就會被掃進歷史的垃圾堆。

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